La FIFA ha emitido un comunicado sobre las decisiones arbitrales más polémicas del partido entre Egipto y Argentina, que terminó 3-2 a favor de los «bailarines del tango» en los octavos de final del Mundial 2026, tras las críticas al árbitro francés François Litxer.

El encuentro generó polémica por la anulación de un gol egipcio por falta en la jugada inicial y por la reclamación de un penalti a Mohamed Salah justo antes del tercer tanto argentino, lo que provocó protestas del equipo y el cuerpo técnico de Egipto.

Para calmar la polémica, el italiano Pierluigi Collina, jefe de la Comisión de Árbitros de la FIFA, explicó que las decisiones siguieron el protocolo del vídeo en ambos casos.

Colina: «Por este motivo se anuló el gol de Egipto».

Colina aclaró que la FIFA no suele comentar casos concretos durante los torneos, pero consideró necesario explicar algunos puntos por la magnitud de la polémica.

«Normalmente no comentamos casos concretos, pero tras aclarar cómo actuar ante obstrucciones al portero, hemos considerado necesario explicar otro punto que ha generado debate», declaró este jueves a través de la web oficial de la FIFA.

Explicó el funcionamiento del vídeo: «Tras un gol, el árbitro de vídeo revisa toda la jugada. Si detecta una infracción que influye directamente en el tanto, recomienda al árbitro principal revisarla en la pantalla».

Insistió en que el protocolo del «VAR» no fija límites de tiempo ni distancia, y afirmó: «No hay ningún límite de tiempo ni distancia específica entre la infracción y el gol para que se tenga en cuenta».

Sobre el gol anulado a Egipto, Colina afirmó: «En el partido contra Argentina, el jugador egipcio Marwan Attia pisó claramente el pie de Lisandro Martínez».

Y añadió: «Desde nuestro punto de vista, una falta sigue siendo una falta, independientemente de lo evidente que sea. Y si el árbitro sobre el terreno de juego no la ve, el árbitro de vídeo tiene derecho a intervenir».

¿Por qué no se pitó penalti a favor de Mohamed Salah?

También valoró la acción en la que Egipto reclamó un penalti a favor de Mohamed Salah antes del tercer gol argentino.

«Si no se detecta ninguna infracción durante la jugada que conduce al gol, el árbitro de vídeo se lo comunica al árbitro», afirmó.

Añadió, explicando la diferencia entre una falta y un contacto lícito: «Pisar el pie del rival se considera falta; sin embargo, si el defensa toca primero el balón y después hay un contacto natural, no hay falta».

Aplicó esta interpretación al contacto entre Salah y Julián Álvarez y afirmó: «El árbitro y el árbitro de vídeo consideraron que el contacto entre Mohamed Salah y Julián Álvarez fue un contacto normal en el fútbol».

La web de la FIFA publicó un nuevo ángulo que, según afirma, muestra que Álvarez tocó el balón antes del contacto.

Además, señaló que Salah no insistió en la reclamación, se levantó de inmediato y regresó a la defensa antes del contraataque argentino que terminó en gol.

Colina admite que algunas decisiones seguirán sujetas a interpretación.

Colina concluyó que algunas jugadas siempre tendrán distintas lecturas, aunque ratificó su confianza en el trabajo arbitral durante el torneo.

«Siempre habrá margen para la interpretación personal en algunas decisiones arbitrales, pero estamos satisfechos con la forma en que se han aplicado estos principios a lo largo del torneo», afirmó.