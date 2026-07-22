La FIFA estudia aplazar el Mundial 2034... ¿vivirá el torneo un precedente histórico?

El Mundial 2034, previsto para disputarse en Arabia Saudí, podría experimentar un cambio sin precedentes en sus fechas, después de que varios informes de prensa revelaran que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) estudia la posibilidad de aplazar el torneo hasta principios de 2035, debido a la coincidencia de fechas con el mes de Ramadán y otros eventos internacionales.

Estaba previsto que el torneo se celebrara durante los meses de noviembre y diciembre, al igual que el Mundial 2022 de Qatar, para evitar las altas temperaturas del verano en Arabia Saudí. Sin embargo, la coincidencia de ese periodo con el mes de Ramadán plantea un nuevo desafío a la FIFA.

Ramadán, el clima y los Juegos Olímpicos

Se espera que el mes de Ramadán transcurra en 2034 entre el 12 de noviembre y el 12 de diciembre, el mismo periodo que estaba destinado a acoger las competiciones del Mundial.

Según lo publicado este miércoles por el diario británico "Mirror", la celebración del torneo durante el mes de Ramadán generaría grandes desafíos organizativos, tanto para los aficionados que acudirán a Arabia Saudí como para los jugadores y los miembros de los cuerpos técnicos que ayunarán durante las horas del día, además de los cambios en los horarios laborales y en la vida cotidiana del reino durante el mes sagrado.

En cambio, el inicio de 2034 tampoco parece una opción adecuada, ya que la celebración del torneo en enero y febrero coincidiría con los Juegos Olímpicos de Invierno previstos en la ciudad estadounidense de Salt Lake City.

También parece descartada la celebración del torneo en los meses de verano, debido a las altas temperaturas en Arabia Saudí, que durante el mes de julio oscilan entre los 40 y los 45 grados centígrados, lo que hace que organizar los partidos en ese periodo sea sumamente difícil.

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¿Un aplazamiento al estilo de la Eurocopa 2020?

El "Mirror" señaló que el desafío aumentaría en caso de que la FIFA decidiera ampliar el Mundial a 64 selecciones, lo que incrementaría el número de semanas del torneo y haría más complejo encontrar una fecha adecuada.

Ante estos datos, se perfila la opción de celebrar el torneo durante los meses de enero y febrero de 2035 como la solución más realista, ya que permitiría que las competiciones terminaran antes de la temporada del Hach, que se espera comience a mediados de febrero de ese año, y además evitaría el solapamiento con las celebraciones de fin de año.

Este escenario, de adoptarse, llevaría a que el Mundial se saliera por primera vez de su ciclo habitual de cada cuatro años, aunque solo por una diferencia temporal de unas pocas semanas, en un paso que podría recordar el aplazamiento de la Eurocopa 2020 a 2021 debido a la pandemia de coronavirus.

Todas las posibilidades están sobre la mesa

Por su parte, el presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, Gianni Infantino, afirmó que la FIFA todavía estudia todas las opciones relacionadas con el calendario de torneos, e insistió en la necesidad de mostrar flexibilidad.

Infantino declaró: "Discutimos este asunto constantemente, y no se trata solo de un Mundial, sino de una visión integral del calendario del fútbol".

Y añadió: "El mejor mes para jugar al fútbol es junio, pero no se aprovecha demasiado en Europa. Quizás existan formas de mejorar el calendario de partidos, y seguimos analizando todas las posibilidades; debemos mantener la mente abierta hasta llegar a la decisión adecuada".