La Federación Internacional de Fútbol, "FIFA", defendió la decisión de expulsar al suizo Breel Embolo durante el enfrentamiento ante Argentina en los cuartos de final del Mundial 2026, asegurando que la intervención de la tecnología del videoarbitraje "VAR" en la jugada se produjo conforme a una interpretación aprobada de la norma sobre "identidad equivocada", pese a la polémica que generó el incidente y las declaraciones al respecto del International Football Association Board "IFAB".

La cuenta oficial de la FIFA en "X" citó a un portavoz de la federación internacional, quien afirmó: "La interpretación de la FIFA sobre la identidad equivocada se aplicó de manera consistente durante el Mundial. Hubo dos casos en los que se identificó por error a un jugador como autor de una infracción merecedora de tarjeta amarilla, y el videoarbitraje aconsejó al árbitro corregir el error factual derivado de la simulación del rival".

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El portavoz de la FIFA añadió: "La simulación en sí no puede cuestionarse, y no debe conllevar una sanción disciplinaria contra un rival que pueda acarrear consecuencias adicionales, como la expulsión por una segunda tarjeta amarilla, o la suspensión como resultado de la acumulación de tarjetas".

Y continuó: "No consideramos que esto fuera un error del árbitro ni del videoarbitraje, y la decisión fue una corrección en aras de la justicia".

Agregó: "Somos conscientes de los comentarios del IFAB recogidos en su circular, y hemos estado en contacto con ellos todo el tiempo. Confirmaron que esta interpretación es correcta, que fue bien recibida, y que formará parte de las discusiones relativas a la revisión del protocolo de la tecnología del videoarbitraje (VAR), tal como se debatió en la última reunión general anual".

¿Qué ocurrió con Embolo?

Durante la segunda parte del partido entre Argentina y Suiza en los cuartos de final, Embolo, jugador de Suiza, cayó sin contacto con Leandro Paredes, por lo que el árbitro portugués João Pinheiro señaló una falta contra el argentino y le mostró una tarjeta amarilla.

Pero el videoarbitraje intervino, y tras revisar la jugada consideró que Embolo había simulado haber sufrido la falta, por lo que se anuló la amonestación de Paredes y la tarjeta pasó al suizo, siendo la segunda para él en el encuentro, lo que provocó su expulsión en el minuto 72.

El resultado era entonces de 1-1, antes de que Argentina aprovechara la inferioridad numérica de Suiza y marcara dos goles en la prórroga, para ganar 3-1 y clasificarse a las semifinales.

Cabe recordar que un incidente similar ocurrió durante el partido entre Paraguay y Estados Unidos en la fase de grupos, y al final también fue amonestado el jugador paraguayo, Miguel Almirón, por intentar engañar al árbitro.



