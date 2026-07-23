La FIFA, en el punto de mira: sospechas de amaño de partidos durante el Mundial

La FIFA sigue estando enormemente en el punto de mira incluso después del Mundial, según informa, entre otros medios, The Athletic. El Group of Copenhagen, un organismo internacional de asesoramiento que conecta plataformas nacionales en la lucha contra el amaño de partidos en el deporte, tiene serias dudas sobre la integridad del torneo y ha pedido explicaciones a la máxima autoridad del fútbol mundial.

Esas dudas se sustentan en siete ejemplos concretos. La organización independiente supervisó durante los 104 partidos del Mundial posibles irregularidades en el comportamiento de las apuestas. Aunque el informe completo aún no se ha hecho público, según las fuentes varias situaciones han sido señaladas como llamativas. Se trata de las denominadas «yellow notices», señales que pueden apuntar a patrones anómalos.

Uno de los ejemplos es la tarjeta roja a Themba Zwane en el partido inaugural de Sudáfrica contra México. También se menciona una llamativa apuesta de 4,8 millones de dólares a un tropiezo de España contra Cabo Verde, que terminó 0-0. Además, se apunta a una larga intervención del VAR en un gol anulado a Ferran Torres contra Arabia Saudí.

Sin embargo, la mayor atención se centra en la situación en torno a Folarin Balogun. El día de su tarjeta roja contra Bosnia y Herzegovina apareció de inmediato un mercado de apuestas sobre su posible disponibilidad contra Bélgica. En ese momento aún no se sabía que su sanción sería retirada posteriormente, algo que no se confirmó oficialmente hasta tres días más tarde. Llama la atención que esto no ocurriera con ningún otro jugador expulsado.

El Group of Copenhagen ya ha pedido una explicación oficial a la FIFA sobre esta manera de proceder. Eso provoca fricción, porque la máxima autoridad del fútbol mundial informó precisamente a principios de esta semana de que no había ni un solo indicio de actividad sospechosa en las apuestas durante el torneo.

Según el experto en apuestas Christian Kalb, conviene actuar con cautela al sacar conclusiones. Sostiene que los patrones de apuestas anómalos también pueden explicarse por factores legítimos, como la cobertura de riesgos por parte de las casas de apuestas. Al mismo tiempo, reconoce que un posible uso de información privilegiada puede representar un problema serio.

La enorme magnitud del mercado de las apuestas hace que todo sea aún más complejo. Se estima que durante el Mundial se apostaron unos 240.000 millones de dólares, aproximadamente el doble que en la edición anterior. Además, los nuevos mercados de predicción ganan terreno rápidamente, lo que según los expertos genera nuevos desafíos en materia de supervisión e integridad dentro del fútbol.