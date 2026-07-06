La FIFA designó para el Portugal-España al árbitro protagonista del incidente más sonado de la Euro 2024

La FIFA designó a un árbitro inglés de élite, ya polémico en la última Eurocopa, para el Portugal-España de octavos del Mundial 2026.

El encuentro se jugará en Dallas (Estados Unidos) y generará gran expectación, pues se medirán el campeón de la Euro 2016 y el del Mundial 2010.

LaFIFA ha designado al inglés Anthony Taylor, con más de diez años de experiencia internacional, para arbitrar el encuentro.

Será su tercer partido en el Mundial 2026, tras dirigir Uzbekistán-Colombia y Senegal-Irak en la fase de grupos.

Taylor arbitra habitualmente en la Premier League, la Liga de Campeones y la Eurocopa, y ya estuvo en el Mundial de 2022.

Ya pitó a España en los cuartos de la Euro 2024 contra Alemania, encuentro marcado por una mano de Marc Cucurella no señalada como penalti.

Su designación refleja la confianza de la FIFA en su experiencia para un encuentro clave de cuartos de final.