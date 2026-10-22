La FIFA desata una guerra de ofertas por los derechos audiovisuales de los Mundiales de 2030 y 2034 en Estados Unidos

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La FIFA ha abierto oficialmente el proceso de licitación de los derechos de televisión y emisión en streaming en Estados Unidos del histórico Mundial de 2030. El organismo rector del fútbol mundial busca fórmulas innovadoras de retransmisión tras el enorme aumento de la audiencia estadounidense durante los últimos torneos internacionales.

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Comienza la puja por los derechos audiovisuales

La FIFA ha lanzado oficialmente una convocatoria para presentar ofertas por los derechos de retransmisión del Mundial de 2030. Los paquetes disponibles abarcan una amplia cobertura televisiva y en streaming tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Las partes interesadas también tienen la valiosa opción de adquirir los derechos de la edición de 2034 del torneo.

El proceso de licitación llega en un momento de rápida transformación del panorama de las retransmisiones deportivas a escala mundial. Las cadenas y plataformas digitales tienen hasta el 19 de noviembre para presentar sus propuestas oficiales al organismo rector del fútbol mundial. Se espera que los directivos de las cadenas preparen ofertas cuantiosas para hacerse con los derechos del mayor torneo del fútbol de selecciones.

La FIFA busca fórmulas innovadoras de retransmisión

Los responsables del fútbol están alentando activamente la adopción de soluciones modernas de retransmisión para los próximos torneos mundiales. En un comunicado oficial, la FIFA afirmó que sigue abierta a «enfoques innovadores» para llegar a audiencias más amplias en la región.

Este planteamiento modernizado sigue una tendencia mundial reciente: la entrada de las plataformas digitales de streaming en el mercado de los deportes en directo. A principios de esta semana, el gigante mundial del streaming Netflix anunció que había adquirido los derechos para retransmitir el Mundial de 2030 en España y Andorra. Este acuerdo histórico apunta a que la FIFA está dispuesta a buscar futuros socios audiovisuales más allá de las cadenas de televisión tradicionales.

Getty Images

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Se acerca un torneo mundial singular

El torneo de 2030 promete ser un acontecimiento complejo desde el punto de vista logístico, repartido entre varios continentes. España, Portugal y Marruecos serán las principales sedes conjuntas de la gran cita mundial.

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Sin embargo, se han dispuesto medidas especiales para conmemorar el centenario del primer torneo. Está previsto que Argentina, Paraguay y Uruguay acojan los partidos inaugurales antes de que toda la competición se traslade a Europa y África. Tras este acontecimiento histórico de alcance mundial, Arabia Saudí ha sido designada sede exclusiva del siguiente Mundial, el de 2034.

La audiencia en Estados Unidos sigue creciendo con fuerza

Se espera una puja muy intensa por los derechos de retransmisión en Estados Unidos tras el enorme aumento del interés en el país. Fox tuvo anteriormente los derechos exclusivos de retransmisión en inglés del Mundial de 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Por su parte, Telemundo obtuvo los derechos de retransmisión televisiva en español de ese mismo torneo.

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Según datos de la FIFA, el Mundial de 2026 registró una impresionante media de 13,5 millones de espectadores por partido en la televisión lineal y las plataformas de streaming de Estados Unidos. Esta cifra supuso un aumento del 166 % respecto al torneo de 2022 en Qatar, lo que demuestra el enorme valor comercial de los próximos paquetes de derechos audiovisuales.