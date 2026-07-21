La FIFA decide tras el caos en la final del Mundial entre España y Argentina

La FIFA investiga los incidentes tras la final del Mundial entre España y Argentina (1-0). Tras el pitido final, Leandro Paredes participó en varios altercados, aunque no recibió tarjeta roja.

En un principio, Paredes pareció el principal instigador de la trifulca. Sin embargo, las imágenes mostraron que Nahuel Molina golpeó primero a Rodri en el pecho cuando este iba a celebrar el título.

A continuación, Eric García y Paredes se enzarzaron, y el argentino le propinó una patada cuando caía al suelo. Gavi también intervino: le dio un golpe brutal al centrocampista, que perdió los estribos.

La FIFA ha anunciado que abrirá una investigación sobre el incidente, sin precisar cuál, aunque se sabe que Paredes fue protagonista.

Aunque en un principio se dudó, la FIFA ha confirmado a la BBC que el árbitro Slavko Vincic no le mostró la roja.

La FIFA ha nombrado un fiscal disciplinario, como establece el artículo 36 de su reglamento.

Por ahora se desconoce cuándo terminará la investigación. «La Comisión Disciplinaria de la FIFA proporcionará más detalles una vez completado el informe del fiscal», informó el organizador del Mundial.