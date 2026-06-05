La FIFA comete un error garrafal; sesenta aficionados al Mundial reciben una terrible noticia

Un error de la FIFA le costará caro a 60 aficionados. En un comunicado en X, la FIFA informó que quienes recibieron por error entradas gratuitas deben pagarlas.

Unos sesenta aficionados recibieron un mensaje de error al pagar las entradas para los partidos de la fase de grupos del Mundial en Toronto, por lo que los pagos no se procesaron aunque los boletos aparecieron en sus cuentas.

La FIFA se dio cuenta del error y exige el pago.

De lo contrario, las entradas se eliminarán de sus cuentas y se volverán a poner a la venta.

«La FIFA confirma que, el miércoles 3 de junio, unos sesenta aficionados de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 recibieron un mensaje sobre entradas que se les habían asignado de forma gratuita debido a un problema de pago anterior durante el proceso de pago», explica la federación.

Pese al error, la FIFA insiste en el pago. «Las entradas siguen reservadas y se ha pedido a los afectados que abonen el importe. Lamentamos el inconveniente», añade.