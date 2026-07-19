La FIFA anuncia una gran noticia sobre las polémicas pausas para hidratarse en el Mundial

La FIFA revisará las pausas para hidratarse de este Mundial. Así lo confirmó Arsène Wenger, responsable de desarrollo global del fútbol, en una rueda de prensa. La medida ha generado debate durante todo el torneo.

Aunque se pedían solo para calor intenso, la FIFA las impuso en todos los encuentros.

La medida generó críticas: muchos la vieron innecesaria en estadios cubiertos o con temperaturas bajas.

Además, las cadenas de televisión aprovecharon esas pausas para emitir publicidad, lo que generó malestar. También se criticó que los entrenadores las usaran para dar instrucciones adicionales que podrían influir en el desarrollo del partido.

Wenger admite que la medida no ha gustado en todos los encuentros. «En muchos partidos con estadio cubierto, la gente no estaba contenta. Pero antes del Mundial se decidió usarla en todos», explicó.

Sin embargo, considera que el impacto en los resultados ha sido limitado: «No creo que haya influido en los marcadores, pero estamos al servicio de la afición y evaluaremos el balance tras el Mundial».

Tras esta evaluación, la FIFA sugiere posibles ajustes para el futuro. La UEFA ya anunció que no planea adoptar estas pausas en la Eurocopa ni en la Liga de Campeones.