La FIFA podría tomar una decisión clave antes del Inglaterra-Noruega de mañana en Miami.

El equipo de Thomas Tuchel avanzó tras vencer 3-2 a México en la madrugada del lunes.

Jude Bellingham marcó un doblete y Harry Kane anotó de penalti, aunque los ingleses jugaron con diez desde la expulsión de Jarell Quansah por una entrada violenta sobre Jesús Gayardo.

Tras la expulsión, Inglaterra se atrincheró atrás y mantuvo en vilo a su afición durante los últimos cuarenta minutos.

Según Sportbible, además de jugar con diez, la FIFA amenazó con adelantar el partido seis horas por fuertes lluvias y posibles tormentas eléctricas.

El Servicio Meteorológico Nacional de EE. UU. alertó sobre un pico de calor en el sur de Florida, con sensación térmica de hasta 43 °C por la combinación de temperatura y humedad.

Los meteorólogos avisaron de nuevas tormentas eléctricas para el fin de semana, lo que preocupa a la FIFA, pues sus protocolos obligan a parar los partidos al detectar rayos en un radio de 8 millas.

El Inglaterra-Noruega está programado para las 22:00, hora británica (17:00, hora local), pero el calor y las tormentas podrían aplazarlo.