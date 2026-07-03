La FIFA aclara la situación sobre el gol anulado en los últimos minutos del partido entre Portugal y Croacia

La FIFA confirmó que el gol de Croacia en el descuento ante Portugal (2-1) fue correctamente anulado. Los sensores detectaron que Igor Matanovic había tocado ligeramente el balón en la jugada previa.

En el 14' del descuento, con 2-1 a favor de Portugal, un pase profundo rozó a Matanovic y, en la jugada siguiente, el portero Diogo Costa encajó el aparente empate de Gvardiol a puerta vacía.

El árbitro Espen Eskås validó el gol, pero el VAR lo llamó a revisar la pantalla. Allí vio que los sensores del balón habían detectado un ligero contacto de Matanovic con la cabeza.

El gol se anuló, y los televidentes vivieron un momento de incertidumbre, pues las imágenes no mostraban con claridad si el delantero del SC Freiburg había rozado el balón.

La tecnologíaConnected Ball Technology aclaró la situación para los televidentes: ante un contacto mínimo, el chip del balón envía una señal y, mediante un gráfico similar a un latido en un monitor, se confirmó que ese ligero toque había provocado el fuera de juego.

Como Matanovic también tocó el balón, Pasalic quedó en fuera de juego y los croatas se retiraron decepcionados. «Noté un ligero roce con mi pelo», admitió Matanovic tras el partido.

«Se lo pregunté al árbitro, porque no estaba seguro al cien por cien de si lo había tocado. Me dijo que el balón llevaba un chip, que había habido un ligero contacto y que, por eso, era fuera de juego», explicó Matanovic.