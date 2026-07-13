La FIFA aceptó una solicitud especial de la Federación Argentina antes de las semifinales del Mundial 2026 contra Inglaterra.

El equipo de Lionel Scaloni jugará en Atlanta el miércoles contra Inglaterra, con un boleto a la final en juego.

Sus duelos han dejado momentos históricos, como el famoso gol de Diego Maradona que ayudó a Argentina a ganar 2-1 en cuartos de final del Mundial 1986.

En 1998, Argentina también eliminó a Inglaterra tras la expulsión de David Beckham por agredir a Diego Simeone.

Curiosamente, Argentina vistió de azul marino en ambos triunfos, así que busca repetir la misma camiseta alternativa.

Según el periodista argentino Gastón Idol, que sigue a la Albiceleste en el torneo, el plantel pidió a la FIFA usar la camiseta azul alternativa.

El diario británico Mirror confirma que la FIFA aceptó la petición.

Inglaterra, designada local, usará su clásica camiseta blanca.

Argentina tiene una larga tradición de creencias y supersticiones relacionadas con el fútbol.

Aunque no hay explicación oficial, muchos relacionan la petición con la «cábala», las supersticiones del fútbol argentino.

Un informe de la BBC recuerda que Argentina destaca por sus rituales supersticiosos, buscadores de buena suerte en cada Mundial.

Según una encuesta citada, uno de cada cuatro argentinos realiza rituales para apoyar a su selección.

El informe añade: «Ver los partidos con el mismo grupo, sentarse en el mismo asiento y llevar la misma ropa durante todo el torneo son algunas de las prácticas a las que recurren para que la suerte esté del lado de su selección».