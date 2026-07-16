La FIFA abre una investigación urgente contra Argentina y ya toma declaración a los implicados

La FIFA investigará los incidentes ocurridos tras el Argentina-Inglaterra por las celebraciones de los jugadores argentinos.

La decisión llega tras la petición del Gobierno británico, después de que los jugadores mostraran una pancarta con mensajes políticos durante la semifinal.

Tras un partido loco en el que los «bailarines del tango» remontaron un 1-0 y ganaron 2-1 en la semifinal, el campo pasó de ser una fiesta futbolística a una tribuna política cuando los jugadores argentinos mostraron una pancarta que decía «Las Malvinas son argentinas»..

Según el diario «As», la FIFA ya investiga el incidente y tomará declaración a los implicados.

El diario español añadió: «Tras su victoria en la semifinal del Mundial, los jugadores argentinos desplegaron una pancarta que decía: “Las Islas Malvinas son argentinas”». Y añadió: «Lo Celso se hizo una foto, la colocó en el césped y el grupo se reunió a su alrededor, convirtiéndola en el centro de la celebración».

Según el diario, la AFA sancionará a sus jugadores por esta acción, que viola de forma clara e inequívoca el reglamento de la FIFA: y no permiten ningún acto con motivaciones políticas, especialmente en el Mundial.

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Se barajan dos sanciones: multa o suspensión de un partido, aunque todo indica que será la multa. En las próximas horas la AFA recibirá la notificación oficial y comenzará el proceso de alegaciones; todo indica que la sanción será solo una multa económica a la federación, no suspensiones de jugadores, sobre todo de Ledesma, quien colocó la pancarta.

«The Athletic» destaca que este gesto contrasta con las declaraciones previas de Lionel Scaloni, quien minimizó el componente político del partido. «Es solo un partido de fútbol», aunque los jugadores posaron detrás de ella durante la celebración.

Hay precedentes en ambas partes, pero todo indica que la multa será similar a la impuesta en un amistoso contra Eslovenia, cuando se mostró un mensaje idéntico. El asunto trasciende lo deportivo, pero la FIFA actuará de inmediato.