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El delantero del Werder Bremen Niclas Fullkrug ha expresado su alegría por volver a ser convocado con la selección de Alemania. El atacante, en plena forma, habló de cómo es trabajar a las órdenes del seleccionador Jurgen Klopp mientras Alemania se prepara para disputar partidos cruciales de la Liga de Naciones de la UEFA contra Serbia y Países Bajos.

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Fullkrug se gana el regreso a la selección de Alemania gracias a su gran momento en el Werder Bremen

El delantero del Werder Bremen Niclas Fullkrug ha recibido la esperada llamada de la selección de Alemania tras un comienzo de Bundesliga espectacular, en el que lidera la tabla de goleadores con nueve tantos. Incluido en la convocatoria de 24 jugadores de Jurgen Klopp para los últimos partidos de la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA, Fullkrug está deseando dejar huella mientras Alemania se prepara para enfrentarse a Serbia y Países Bajos.

El delantero, que ha disputado 24 partidos con la selección, reconoció que regresar al equipo nacional supone un importante reconocimiento a sus actuaciones con el club.

El gran momento de forma de Fullkrug ofrece a Alemania una referencia ofensiva de gran presencia física para cerrar su calendario internacional de 2026.

Fullkrug, ilusionado por trabajar a las órdenes de Klopp y reencontrarse con caras conocidas

Al hablar de su regreso a la concentración de la selección, Fullkrug destacó cuánto valora la oportunidad de entrenarse a las órdenes de Jurgen Klopp e integrarse en una plantilla en proceso de cambio.

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«Estoy encantado de volver. Es un reconocimiento al trabajo que haces y a tu rendimiento en el club», declaró Fullkrug a los periodistas. «Es estupendo formar parte de nuevo de la selección y tener la oportunidad de entrenarme a las órdenes de Jurgen Klopp».

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«Me he reencontrado con muchas caras conocidas y también he conocido a mucha gente nueva. La plantilla es ahora muy diferente y se nota cuánto ha cambiado todo. Me alegra poder ser yo mismo y que la gente responda positivamente a eso».

Sus dificultades en el extranjero y el regreso al club donde se siente como en casa

Tras superar los problemas físicos que sufrió durante su etapa en el extranjero, Fullkrug atribuyó el relanzamiento de su carrera a su fácil readaptación al Werder Bremen, un club con el que siente un profundo vínculo familiar.

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«Nunca fui infeliz durante mi etapa en el extranjero. Estoy muy agradecido por esas experiencias, porque en la vida hay más cosas que el fútbol», explicó Fullkrug. «El mayor problema fue que me costaba mantenerme en forma. No he olvidado cómo se juega al fútbol durante ese tiempo».

«El Werder Bremen es mi casa en el fútbol. Allí me siento cómodo de inmediato. Es un club con mucha historia y tradición. Llegué por primera vez cuando tenía 14 años y, cuando miro ahora al personal, el 70, el 80 o incluso el 90 % siguen siendo las mismas personas».

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La adaptación a las exigencias tácticas antes del viaje a Belgrado

Mientras Alemania viaja a Belgrado para enfrentarse a Serbia el viernes, antes de recibir a Países Bajos en Berlín el lunes, Fullkrug explicó sus responsabilidades tácticas en el sistema de alta intensidad de Klopp.

«Mi papel es bastante diferente ahora. Últimamente estoy tocando mucho el balón en la Bundesliga y se me necesita en distintas zonas del campo. Con la selección, quizá sea más un rematador puro», señaló.

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«Vimos una actuación excelente contra Serbia y no creo que la gente apreciara del todo la intensidad y el compromiso que mostraron los jugadores. Queremos aportar aún más intensidad a nuestro juego».