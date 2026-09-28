"Un comienzo satisfactorio, pero insuficiente". Con esta frase resumió Xavi Hernández, el nuevo director técnico de la selección de los Países Bajos, su primera semana al frente del cuerpo técnico neerlandés, subrayando que su ambición va más allá de sumar puntos: busca imponer una identidad ofensiva más efectiva y feroz.

La leyenda del Barcelona y campeón del mundo con España expresó su satisfacción por el ambiente dentro de la concentración de la selección neerlandesa, aunque insistió en la necesidad de corregir el rumbo ofensivo antes de los dos próximos partidos del equipo en la Liga de las Naciones de la UEFA.

Xavi quiere que la selección neerlandesa recupere el mismo entusiasmo ofensivo que mostró el pasado jueves, cuando, con sus ataques constantes, logró obligar a la selección de Alemania a aceptar el empate en los últimos minutos en la capital, Ámsterdam.

Xavi declaró, en unas palabras recogidas por la agencia "Reuters": "Lo más importante siempre es sumar los tres puntos, y estoy contento de haberlo conseguido, pero necesitamos ofrecer un mejor rendimiento, especialmente en la primera parte, donde no presionamos lo suficiente. Aun así, estoy plenamente satisfecho tras una semana de trabajo duro".

El entrenador español no desaprovechó la ocasión para elogiar al nuevo rostro del ataque neerlandés, Mexx Meerdink, delantero del AZ Alkmaar, que acaparó rápidamente los focos, pues tras su debut como suplente ante Alemania, el joven jugador guio a la selección de su país a la victoria sobre Serbia al marcar un doblete en su primer partido como titular con la camiseta de la selección absoluta.

Xavi comentó: "Mexx es un jugador muy trabajador y entiende perfectamente nuestro estilo de juego. Aportó al equipo mucho más que sus goles, aunque esos goles fueron sin duda valiosos. Su rendimiento con el equipo fue estupendo".

La selección neerlandesa se prepara para dos exámenes importantes, ya que visita a Grecia en Salónica el jueves, antes de recibir a Serbia en la ciudad de Eindhoven el próximo domingo.

Xavi fue claro respecto a los aspectos que necesitan mejorar, explicando: "Por ejemplo, hubo muchos momentos en los que necesitábamos aprovechar los espacios, pero no lo hicimos. Esto es algo que debemos mejorar, además de otras cuestiones como ampliar el campo y mover el balón con mayor rapidez".

Cerró sus declaraciones con un tono optimista: "Pero lo más importante es que estamos generando muchas ocasiones. Los jugadores se sienten cómodos sobre el terreno de juego con el planteamiento con el que jugamos, así que muchas cosas van por buen camino".







