La Federación Senegalesa prepara una medida decisiva contra Babi Jay tras la decepción del Mundial

La Federación Senegalesa de Fútbol evalúa sancionar a Babi Jay, del Villarreal, por sus polémicas declaraciones tras la eliminación del Mundial 2026.

La eliminación en dieciseisavos ante Bélgica sigue generando polémica.

En un ambiente tenso, marcado por los problemas internos, el jugador del equipo Babi Jay echó más leña al fuego.

El centrocampista del Villarreal anunció su retirada de la selección mientras siga el actual cuerpo técnico, lo que agravó la crisis de los Leones de la Teranga.

Según Sport News Africa, la Federación Senegalesa de Fútbol estudia sancionarlo.

La federación considera que sus declaraciones afectan la cohesión del equipo. Además, la web informa que Babi Jay es criticado por su comportamiento durante el Mundial.

Se le acusa de faltar al respeto a compañeros y directivos, como el secretario general Abdoulaye Seydou Sow y el director de marketing Bamba Ba. Esta situación evidencia la crisis que rodea la campaña de Senegal en Estados Unidos, muy por debajo de las expectativas.

En octavos de final, Senegal ganaba 2-0 a Bélgica hasta que los Diablos Rojos empataron en los minutos finales. y en los últimos instantes de la segunda prórroga, Yuri Tielemans marcó el gol de la victoria para la selección belga desde el punto de penalti, logrando así un emocionante 3-2 y el pase a octavos.