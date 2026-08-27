La Federación Saudí zanja su postura sobre el apoyo a Infantino en un comunicado oficial

La Federación Saudí de Fútbol anunció su postura respecto al apoyo a Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, antes de las elecciones que se celebrarán en Marruecos durante marzo de 2027.

La junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol, durante su reunión celebrada este jueves, dio la bienvenida a lo expuesto en el comunicado conjunto emitido por el presidente de la Federación Internacional, Gianni Infantino, y el secretario general, Mattias Grafström, que incluyó el reconocimiento del error y la decisión de no seguir adelante con la propuesta «FIFA Forward Enterprise», junto con el compromiso de revisar los procedimientos relacionados con dicha propuesta.

La junta valoró, en un comunicado oficial, lo que contenía la carta respecto a un compromiso pleno de aprovechar lo ocurrido, avanzar en el proceso de desarrollo de los procedimientos y los mecanismos de comunicación, reforzar los principios de gobernanza y afrontar los próximos desafíos con un espíritu de unidad y transparencia.

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Y afirmó que traducir estos compromisos en pasos prácticos representa una base importante para reforzar la confianza, especialmente a la luz de la divergencia de puntos de vista dentro del sistema del fútbol internacional, lo que refuerza la importancia de ampliar el alcance del diálogo y de la comunicación directa y constructiva entre las distintas partes, que aspiran de forma decidida a desarrollar la trayectoria del fútbol en el mundo.

La junta directiva subrayó que continuar con el desarrollo del fútbol requiere la unidad de su sistema internacional y la conjunción de los esfuerzos de sus distintas partes, y llamó a reforzar el diálogo y la comunicación entre la Federación Internacional de Fútbol y las confederaciones continentales y nacionales, de modo que contribuya a acercar los puntos de vista, recalcando la importancia de que el interés del fútbol, de sus jugadores y de sus aficionados siga estando en la primera fila de las prioridades.

Señaló que la Federación Saudí de Fútbol, en su condición de federación nacional y miembro de la Confederación Asiática de Fútbol, aprecia el papel de su presidente, el jeque Salman Al Khalifa, en la búsqueda del interés del fútbol asiático, y afirma la continuidad de la cooperación fructífera con la confederación continental. Asimismo, la federación manifiesta su disposición a apoyar todos los esfuerzos que contribuyan a reforzar el diálogo, el consenso y la unidad de la familia del fútbol internacional.

La Federación Saudí apoya a Infantino

En este contexto, la junta directiva de la Federación Saudí de Fútbol renovó su apoyo y su reconocimiento a los continuos esfuerzos que realiza el presidente de la Federación Internacional, Gianni Infantino, a lo largo de casi una década, para reforzar la unidad de la familia del fútbol, continuar con el desarrollo y el crecimiento del juego y ampliar su presencia a nivel mundial, de modo que se logre el interés de todas sus partes y se atiendan las aspiraciones de sus jugadores y de sus aficionados en todo el mundo.

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Al mismo tiempo, señaló los éxitos brillantes que lograron las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo, que plasmaron el trabajo del sistema futbolístico internacional con un mismo espíritu.