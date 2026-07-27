Informes periodísticos saudíes revelaron que el Al Ittihad ha entrado en negociaciones avanzadas con el Neom para incorporar al lateral izquierdo Fares Abdi durante el actual periodo de traspasos.

El diario saudí "Arriyadiyah" explicó que los contactos entre ambas partes continúan durante estos días, en medio de un fuerte deseo del bando del Al Ittihad de cerrar la operación con rapidez, después de haber situado a Abdi entre sus prioridades para reforzar el flanco izquierdo.

El movimiento del Al Ittihad llega por recomendación de su entrenador alemán Jens Wissing, quien actualmente evalúa el nivel del lateral actual Moaz Faqihi, de cara a tomar una decisión definitiva sobre la posición de lateral izquierdo.

Este paso se enmarca dentro del plan de la directiva del Al Ittihad para reorganizar la nómina de extranjeros del equipo, ya que planea prescindir del defensa albanés Mario Mitaj en caso de que se complete su acuerdo con el club italiano Génova, con la idea de cubrir su plaza con un centrocampista extranjero.

"Arriyadiyah" ya había adelantado en exclusiva el pasado 15 de marzo la existencia de Abdi entre los intereses del Al Ittihad, antes de que las negociaciones experimentaran un notable avance y alcanzaran fases avanzadas entre ambos clubes.