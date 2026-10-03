La federación portuguesa tiene una opinión clara sobre el regreso de Cristiano Ronaldo a la selección nacional

La federación portuguesa quiere que Cristiano Ronaldo regrese a la selección, según escribe el diario español MARCA. Ese periódico también fue el primero en informar de que el delantero había abandonado la concentración el pasado miércoles.

El miércoles por la noche, la pelea entre Jorge Jesus y Ronaldo alcanzó su punto álgido. Después de una rueda de prensa del seleccionador, en la que dijo «no tener problemas con Ronaldo», este último decidió coger su jet privado y abandonar la concentración.

O Jogo informó unas horas después de que Ronaldo ha puesto fin a su carrera internacional. El quíntuple ganador del Balón de Oro respondió más tarde por sí mismo que «la verdad» saldrá a la luz más adelante.

Posteriormente, Portugal jugó en Dinamarca su tercer partido de la Liga de Naciones de este parón internacional y ganó sin Ronaldo por 2-4. Jorge Jesus subrayó después que no hay ningún tipo de desacuerdo dentro del grupo de jugadores.

Aun así, la federación portuguesa quiere recuperar a Ronaldo para la selección. Según MARCA, la federación apuesta por una reconciliación entre Jesus y CR7, para después darle en Portugal el partido de despedida que merece.

Ronaldo ha jugado hasta ahora 234 veces con Portugal. En ese tiempo marcó 146 goles y logró conquistar la Eurocopa en 2016.