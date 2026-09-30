La Federación Portuguesa rompe su silencio en la crisis de Cristiano Ronaldo con un breve comunicado

La Federación Portuguesa de Fútbol confirmó oficialmente la salida de Cristiano Ronaldo de la concentración de la selección, de modo que el capitán del equipo se perderá el resto del actual parón internacional.

El anuncio de la federación portuguesa fue escueto, sin revelar los motivos de la marcha de Ronaldo ni ofrecer detalles adicionales sobre la decisión. El comunicado tampoco incluyó ninguna referencia a una retirada definitiva del jugador del fútbol internacional, según recogió el diario "Marca".

La federación portuguesa señaló en un comunicado oficial: "La Federación Portuguesa de Fútbol anuncia que el internacional portugués Cristiano Ronaldo ha abandonado la concentración de la selección nacional, que se celebra actualmente en Copenhague".

Y añadió: "Los preparativos para los dos partidos ante Dinamarca fuera de nuestro terreno y ante Noruega, que se disputará en el estadio Do Dragão, continuarán conforme al programa establecido, con la participación de los 24 jugadores restantes en la lista".

Y concluyó: "Los cuerpos técnico y administrativo mantienen su plena concentración en los próximos compromisos de la selección nacional y en la consecución de los objetivos marcados".

Nada se dice sobre la retirada de Ronaldo

El comunicado de la federación portuguesa confirma que la ausencia de Ronaldo se limita al resto del actual parón internacional, sin abordar ni de cerca ni de lejos la posibilidad de una retirada definitiva del fútbol internacional.

Ronaldo había abandonado la concentración de Portugal horas después de las declaraciones de Jorge Jesus, el seleccionador, en las que aseguró que no existía ningún problema con el capitán del equipo, antes de que el jugador revelara posteriormente que tomó la decisión de marcharse tras la rueda de prensa del entrenador y después de una conversación con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Los motivos completos de la decisión siguen sin hacerse públicos hasta el momento, a la espera de lo que Ronaldo prometió revelar en el momento oportuno, mientras la selección portuguesa se prepara para continuar su andadura en la Liga de Naciones de la UEFA sin su capitán.