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Cristiano Ronaldo ha anunciado oficialmente su retirada del fútbol de selecciones, poniendo fin a una trayectoria legendaria con Portugal. Tras la noticia, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) ha confirmado que prepara un espectacular homenaje al mejor capitán de su historia.

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Ronaldo se retira de la selección de Portugal

Ronaldo ha puesto fin oficialmente a su legendaria trayectoria internacional con Portugal. Instantes después de que el emblemático delantero anunciara su trascendental decisión, la FPF publicó un emotivo comunicado para rendir homenaje a su histórica contribución.

El legendario atacante deja el fútbol internacional como máximo goleador histórico del fútbol de selecciones masculino. Su marcha marca el fin de una era para un país al que ha representado con orgullo en numerosos grandes torneos.

La FPF expresa su gratitud eterna

La FPF no tardó en reconocer el impacto incomparable de Ronaldo en la selección. La federación elogió su liderazgo inquebrantable y su incansable entrega a lo largo de una trayectoria internacional de más de dos décadas.

«La FPF expresa su más profunda y eterna gratitud a su capitán eterno, Cristiano Ronaldo», rezaba el comunicado oficial. «Con un sentimiento de profunda gratitud e inmensa admiración, la FPF desea rendir homenaje públicamente a Cristiano Ronaldo y agradecerle su trayectoria absolutamente extraordinaria al servicio de nuestro país.

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»Más que un deportista excepcional, nuestro capitán ha sido un líder inspirador, un ejemplo de entrega y el máximo símbolo del espíritu de nuestra selección».

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Preparan un gran homenaje de despedida

Consciente de su legado incomparable, la FPF dejó muy claro que un simple comunicado de prensa no sería suficiente. El organismo rector del fútbol portugués confirmó que está preparando un gran acto, planificado al detalle, para despedir al legendario delantero como merece.

«La Federación Portuguesa de Fútbol se niega a que esta despedida tenga lugar sin rendirle el homenaje que merece», continuaba el comunicado. «Tenemos el firme y profundo deseo de organizar, planificar, participar y colaborar activamente en lo que quedará para siempre como un homenaje a la altura de la inmensa carrera de Cristiano Ronaldo».

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En busca del último hito de su carrera

Aunque su extraordinaria etapa con la selección ha llegado definitivamente a su fin, Ronaldo todavía no ha dejado el fútbol. El veterano delantero sigue muy centrado en sus compromisos con el Al-Nassr y en alcanzar una asombrosa marca personal. La FPF hizo una afectuosa referencia a su empeño por seguir haciendo historia en el fútbol al final de su homenaje. Su comunicado oficial concluía con entusiasmo y un grito de aliento para esta última etapa: «¡¡¡Camino del gol número 1.000!!!».

Los aficionados de todo el mundo esperan ahora conocer más detalles sobre la fecha y el lugar exactos del homenaje oficial que Portugal rendirá a su mejor jugador de todos los tiempos.