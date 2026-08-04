La Federación Palestina arremete contra la FIFA: más de mil mártires y estadios destruidos, ¿dónde está la justicia?

En un comunicado de tono contundente, la Federación Palestina de Fútbol dirigió críticas sin precedentes a la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), responsabilizándola de seguir ignorando el sufrimiento del fútbol palestino y afirmando que el aplazamiento reiterado de las decisiones ya no refleja neutralidad, sino que ha contribuido a la continuidad de las violaciones y a socavar la confianza en el sistema del deporte. Asimismo, subrayó que el futuro del fútbol palestino enfrenta ahora una amenaza existencial, y exigió la aplicación de los reglamentos de la FIFA a todas las federaciones y clubes sin excepción ni sometimiento a presiones políticas.

La Federación Palestina de Fútbol emitió un comunicado en el que afirmó que el creciente debate entre las federaciones miembros de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) sobre la transparencia, la gobernanza y la rendición de cuentas llega en una etapa decisiva de la historia del fútbol mundial.

La Federación aclaró que ha depositado su confianza en la actual dirección de la FIFA en dos ocasiones desde 2015, partiendo de su convicción de que la reforma real se basa en la aplicación coherente de las normativas de la Federación Internacional, en el respeto a los derechos de todas las federaciones miembros y en la igualdad de dignidad entre ellas, además de una gobernanza fundamentada en principios y no en intereses coyunturales.

Agregó que la Federación Palestina actuó a lo largo de todos estos años con espíritu constructivo, respetó todos los procedimientos de la FIFA y esperó el cumplimiento de las promesas, pero la realidad fue completamente distinta para el fútbol palestino.

Pérdidas sin precedentes para el fútbol palestino

El comunicado afirmó que el fútbol palestino ha sufrido una destrucción sin precedentes en el marco de la guerra israelí sobre la Franja de Gaza, señalando que el sistema futbolístico ha sufrido pérdidas catastróficas.

Aclaró que más de 1.013 jugadores, entrenadores, árbitros, directivos y miembros de la familia del fútbol palestino han caído como mártires, y que los estadios, los centros de entrenamiento y la infraestructura deportiva han sido destruidos de forma sistemática, lo que amenaza el futuro de toda una generación de jugadores palestinos.

Señaló asimismo la suspensión de las competiciones locales y la imposibilidad de que las selecciones nacionales palestinas disputen sus partidos en su propio territorio, a diferencia del resto de federaciones miembros de la FIFA.

Quince años de aplazamientos

La Federación Palestina subrayó que, pese al transcurso de más de quince años, las cuestiones fundamentales planteadas ante la FIFA siguen estancadas entre revisiones, informes y aplazamientos, en un momento en que el fútbol palestino enfrenta una amenaza existencial.

Agregó que muchos se preguntan hoy por la orientación comercial de la FIFA y si los activos más importantes del fútbol deben tratarse como instrumentos financieros, considerando que estas preguntas son legítimas, pero que no representan el núcleo de la cuestión para Palestina.

Afirmó que la verdadera pregunta reside en si la FIFA todavía tiene el coraje de aplicar sus normativas a todos por igual, sin vacilaciones ni sometimiento a presiones políticas.

"El aplazamiento ya no es neutralidad"

El comunicado afirmó que los aplazamientos reiterados no fueron una forma de neutralidad, sino que contribuyeron a la continuidad de las violaciones sobre el terreno, aclarando que cada decisión que se aplazó permitió el agravamiento de la situación y debilitó la confianza de las federaciones miembros en el sistema de la FIFA.

Agregó que esto se refleja con claridad en la continuidad de la participación de clubes de los asentamientos establecidos en los territorios palestinos ocupados, ya que el número de estos clubes aumentó mientras la FIFA seguía deliberando, lo que la Federación Palestina consideró una prueba del fracaso en la aplicación de las normativas y en la protección de la integridad territorial de las federaciones miembros.

El comunicado afirmó que el silencio ante lo que describió como el genocidio que se comete a la vista del mundo equivale a complicidad.

La Federación Palestina también criticó las recientes iniciativas relacionadas con el desarrollo del fútbol en la Franja de Gaza, aclarando que se llevaron a cabo a través de una entidad política y no futbolística, y sin la participación de la Federación Palestina de Fútbol, lo que consideró una vulneración de los principios institucionales de la FIFA y que acrecienta las preocupaciones sobre el respeto a los mecanismos de trabajo dentro de la Federación Internacional.

Exigencias de reforma en la dirección de la FIFA

El comunicado subrayó que el fútbol palestino ya no puede soportar más promesas en lugar de acciones, señalando que, con el inicio del debate sobre el futuro de la dirección de la FIFA, las federaciones miembros exigen más transparencia, rendición de cuentas y gobernanza democrática, unas exigencias que Palestina afirma reclamar desde hace más de quince años.

La Federación Palestina afirmó que la cuestión no reside en la identidad de quien dirige la FIFA, sino en el grado de disposición de la Federación Internacional a dirigir conforme a los principios que proclama.

El comunicado concluyó reafirmando que la amenaza que enfrenta el fútbol palestino se ha vuelto existencial y que el tiempo ya no permite más aplazamientos, exigiendo que se rinda cuentas a la parte infractora y que se apliquen las normativas de la FIFA sin temor ni favoritismo.

Asimismo, subrayó que recuperar la credibilidad del fútbol mundial requiere una dirección democrática y transparente que proteja los derechos de todas las federaciones miembros en pie de igualdad y que defienda los valores sobre los que se fundó el deporte.