La Federación Noruega persigue a Infantino tras el escándalo de "Trump y el Balón de Oro"





La Federación Noruega decidió dar un paso de escalada en el caso de la suspensión de la sanción a Folarin Balogun, jugador de Estados Unidos, tras su expulsión ante Bosnia y Herzegovina en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, intervino para levantar la sanción al jugador y darle la oportunidad de jugar ante Bélgica en los octavos de final, en un episodio que desató una gran indignación contra Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

En una entrevista con el diario "The Times", la presidenta de la Federación Noruega, Lise Klaveness, anunció que la federación llevará el asunto ante el Comité de Ética de la FIFA para arrojar luz sobre la intervención de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, quien contactó personalmente con Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional, para conseguir la anulación de la sanción al delantero estadounidense durante el Mundial.

Lise Klaveness considera que esta decisión sienta un precedente peligroso, y declaró: "Cuando se manipula una regla así, te deslizas por una pendiente resbaladiza que amenaza a todo el juego".

Asimismo, instó a Gianni Infantino a reconocer que "esto fue un error".

Y según las últimas novedades, Mohamed Al Kamali, presidente del Comité de Disciplina de la FIFA, levantó la sanción a Balogun. Se espera que la denuncia de la Federación Noruega de Fútbol se sume a una demanda judicial anterior presentada contra la FIFA.