La Federación Marroquí rechaza la petición del Real Betis sobre Ezzalzouli

La Federación Marroquí de Fútbol rechazó una petición presentada por el club español Real Betis relativa a su jugador marroquí Abdessamad Ezzalzouli, antes del inicio del próximo parón internacional.

El portal marroquí "Le360 Sport" señaló que la Federación Marroquí rechazó la propuesta del Real Betis, que tenía como objetivo obtener un permiso que permitiera a Ezzalzouli no atender la convocatoria de Mohamed Ouahbi, director técnico de la selección marroquí, para disputar los partidos ante Gabón y Lesoto durante el próximo parón internacional.

Según la misma fuente, el Real Betis buscó eximir a Ezzalzouli de incorporarse a la próxima concentración de la selección marroquí y, por tanto, evitar que el jugador viajara a Sudáfrica, donde Marruecos se prepara para disputar el encuentro ante Lesoto dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Parece que la participación de Abdessamad Ezzalzouli en el partido del Real Betis ante el Villarreal reforzó la postura de la Federación Marroquí, después de confirmar que el jugador se encuentra en buen estado de salud y no sufre ninguna lesión ni problema físico que le impida atender la convocatoria de la selección.

La Federación Marroquí considera que la participación de Ezzalzouli con el Real Betis representa un claro indicio de su disponibilidad y que, por tanto, nada impide su incorporación a la concentración de la selección marroquí durante el próximo parón internacional, salvo que surja alguna novedad en su estado físico en los próximos días.

La selección marroquí se prepara para disputar dos partidos ante Gabón y Lesoto los días 25 y 29 de septiembre respectivamente, dentro de la fase de clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027.

Ambos partidos revisten gran importancia en las cuentas de la selección marroquí, que continúa sus preparativos para los próximos compromisos bajo la dirección de Mohamed Ouahbi, quien dará a conocer la lista definitiva de jugadores convocados para la próxima concentración.

Pueden debatir los temas y las noticias con mayor profundidad en los foros de "Kooora"

Se espera que Mohamed Ouahbi anuncie el próximo jueves la lista definitiva para la concentración de septiembre, que incluirá a 23 jugadores. El anuncio de la lista servirá para zanjar la polémica sobre los nombres que participarán en los dos próximos encuentros, especialmente ante la posibilidad de la ausencia de algunos jugadores que ya participaron con la selección marroquí en la última Copa del Mundo.

Por el momento, Abdessamad Ezzalzouli parece candidato a figurar en la lista de Ouahbi, ante el rechazo de la Federación Marroquí a la petición del Real Betis de eximirle de incorporarse a la selección, además de la reciente participación del jugador con su equipo español, lo que respalda la postura del cuerpo técnico de convocarle para el próximo parón internacional.