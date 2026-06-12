La Federación Marroquí de Fútbol explica en un comunicado oficial los motivos de la exclusión de Akrad y Zalzouli

La Federación Marroquí de Fútbol explicó la exclusión de Naif Akrad y Abdessamad El Zalzouli de la lista de los Leones del Atlas para el Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

El seleccionador, Mohamed Wahbi, los reemplazó ayer jueves por Amin Sebai y Marwan Saadane, aprovechando la flexibilidad normativa previa al debut.

Ambos jugadores comentaron su exclusión a través de sus redes sociales.

Marruecos se prepara para enfrentar a Brasil la madrugada del domingo, en el Grupo C que arrancó ayer.

Este viernes, la Federación Marroquí de Fútbol informó:A pocos días del debut en la fase final del Mundial 2026, la Real Federación Marroquí de Fútbol confirma que el estado de salud del plantel es satisfactorio: la mayoría de los jugadores se prepara según lo previsto y en línea con las expectativas de la afición marroquí»..

Tras un exhaustivo seguimiento médico, el cuerpo técnico informó a la afición de las últimas novedades sobre la salud de algunos futbolistas.

Tras las pruebas médicas, se confirmó que Abdel Samad El Zalzouli sufre un esguince en la rodilla derecha con rotura del ligamento colateral interno, lesión que le excluye de la Copa del Mundo 2026.

Nayef Akrad ha mejorado gracias a su tratamiento, pero el tiempo restante no le basta para llegar en óptimas condiciones.

Según los informes médicos, y para asegurar la preparación del grupo, el seleccionador Mohamed Wahbi ha convocado a Amine Sebaï y Marwan Saadane, que se unen a la lista definitiva de 26 jugadores.

Ambos participaron en la última concentración como suplentes y demostraron compromiso y preparación.

La Federación Marroquí seguirá de cerca su evolución y les desea una pronta recuperación.

La Federación cerró su comunicado recordando que, pese a su ausencia en este gran evento, ambos seguirán siendo parte clave de la familia de la selección y apoyarán a sus compañeros, fieles al espíritu de los Leones del Atlas.