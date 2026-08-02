La Federación Jordana emite un comunicado oficial sobre Badou Zaki

La Federación Jordana de Fútbol emitió este domingo un comunicado oficial sobre el marroquí Badou Zaki, el nuevo director técnico de Jordania.

La junta directiva de la Federación Jordana de Fútbol, presidida por el príncipe Alí bin Al Hussein, había decidido nombrar al entrenador marroquí Badou Zaki como técnico de la selección nacional absoluta con un contrato de un año de duración, para dirigir a Jordania en los próximos compromisos, en sustitución de su compatriota Yamal Sellami.

La federación señaló en su comunicado: "La Federación Jordana de Fútbol celebrará el jueves 6 de agosto, a las doce del mediodía, en su sede, una rueda de prensa para presentar al entrenador de la selección nacional absoluta, el marroquí Badou Zaki, y hablar sobre las líneas de la próxima etapa de Jordania".

Y añadió: "La federación invita a los representantes de los medios de comunicación acreditados a asistir al acto de presentación y a cubrir la rueda de prensa".

Zaki cuenta con una trayectoria destacada como jugador y como entrenador, ya que dirigió a la selección marroquí hacia un logro histórico en la fase final del Mundial de 1986 en México, al alcanzar los octavos de final, y además fue coronado con el premio al Mejor Jugador de África en 1986, y ofreció una carrera destacada con el club español del Real Mallorca.

En el plano técnico, Zaki condujo a la selección marroquí a la final de la Copa Africana de Naciones de 2004, y también estuvo al frente de varios clubes y selecciones, los más destacados el Wydad Athletic, el FUS Rabat, el Kawkab de Marrakech y el Ittihad Tánger, además de las selecciones de Sudán y Níger.