La Federación Inglesa rompe su silencio sobre el escándalo del Manchester City con un comunicado oficial

La Federación Inglesa de Fútbol advirtió de las graves repercusiones de la decisión de condenar al Manchester City en el caso de las infracciones financieras, subrayando que el fallo emitido por la comisión independiente plantea cuestiones importantes sobre la integridad del juego.

La Federación Inglesa afirmó, en un comunicado oficial, este viernes: "Estamos estudiando la decisión y sus repercusiones con atención, y adoptaremos las medidas oportunas cuando sea necesario".

La postura de la Federación llegó tras confirmarse la condena del Manchester City por todos los cargos relacionados con la violación de la normativa financiera de la Premier League, durante el periodo comprendido entre la temporada 2009-2010 y la temporada 2017-2018.

A pesar de que el club mantiene su negativa a haber cometido infracción alguna, dispone hasta el viernes para presentar un recurso contra la decisión.

La Federación Inglesa añadió: "Dado que el procedimiento entre la Premier League y el Manchester City sigue en curso, no tenemos intención de hacer más comentarios en esta etapa, pero continuaremos siguiendo de cerca los acontecimientos".

La financiación de Abu Dabi, en el centro del recurso previsto

En un contexto relacionado, fuentes informaron al portal "BBC Sport" de que se espera que el Manchester City base su recurso en el argumento de que los principales acuerdos de patrocinio recibieron financiación del gobierno de Abu Dabi, y no de los propietarios del club.

Las conclusiones de la comisión independiente habían señalado que el City firmó "contratos ficticios" con varios socios comerciales, dentro de un plan para ocultar una financiación secreta que superó los 830 millones de libras esterlinas.

Por su parte, la Premier League afirmó que el club "violó las reglas de la liga de forma sistemática a lo largo de casi una década".

El caso sigue abierto a la espera de los próximos pasos legales, en medio de la expectación por lo que pueda derivarse del posible recurso y por si los acontecimientos conducirán a medidas adicionales contra el club.