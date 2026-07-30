La Federación Inglesa declara la guerra a la propuesta de Infantino: el fútbol no es propiedad de la FIFA

La confrontación entre la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) y la Unión Europea de Fútbol (UEFA) escaló hasta un punto sin precedentes, después de que las selecciones europeas amenazaran con boicotear el Mundial si Gianni Infantino sigue adelante con su controvertido plan para privatizar el torneo.

Diversos informes habían revelado con anterioridad que el presidente de la FIFA, que afronta duras críticas, planea crear una empresa filial bajo el nombre de "FIFA Forward Enterprise" para hacerse cargo de la gestión de sus torneos, encabezados por el Mundial, antes de vender una gran parte de sus acciones a inversores del sector privado. Se trata de un proyecto que el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, describió como "traspasar todos los límites".

La UEFA celebró hoy una reunión de urgencia con sus 55 federaciones miembro, tras la cual salió con una decisión histórica, al afirmar en un comunicado oficial: "Como resultado de las conversaciones de hoy, ninguna selección nacional perteneciente a la UEFA participará en ningún torneo de la FIFA mientras estas propuestas sigan en pie, a menos que esta propuesta sea abandonada por completo y se ofrezcan garantías vinculantes de que la FIFA no abrirá sus consejos de administración ni sus torneos a la propiedad privada".

Entretanto, un portavoz de la Federación Inglesa de Fútbol declaró, en unas contundentes declaraciones recogidas por el diario británico "The Sun": "Estamos en una misma línea con nuestros colegas europeos y respaldamos su postura colectiva con pleno apoyo".

Y añadió el representante de la Federación Inglesa de Fútbol: "Nos oponemos a los planes de la FIFA, pues el Mundial de fútbol pertenece al fútbol y siempre seguirá siendo así".

Esta escalada sitúa a la próxima edición del mayor evento futbolístico del mundo ante una crisis existencial, ya que teóricamente se disputaría sin selecciones del calibre de Inglaterra, Francia y España en caso de llevarse a cabo el boicot.

Por su parte, la FIFA sostiene que solo necesita la aprobación de la mayoría de sus 211 federaciones para sacar adelante el proyecto, lo que significa que podría ponerlo en marcha sin el apoyo de Europa. Sin embargo, sobre el plan llovieron amplias críticas, entre las que destacó la del primer ministro británico Andy Burnham.

Burnham escribió en la plataforma "X": "El fútbol no pertenece a los inversores, sino que pertenece a la afición. El Mundial no es una mercancía. Es la mayor competición del mundo del deporte y nunca fue propiedad de nadie para venderlo. El fútbol pertenece a la afición, siempre lo ha sido, y siempre seguirá siéndolo".