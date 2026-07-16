La Federación Inglesa de Fútbol saca conclusiones sobre Thomas Tuchel inmediatamente tras la derrota ante Argentina

Inglaterra mantendrá a Thomas Tuchel como seleccionador, según la BBC, confirmación que ha sido respaldada por Fabrizio Romano.

El miércoles Inglaterra cayó en semifinales del Mundial ante Argentina, y las decisiones de Tuchel generaron debate.

Inglaterra se adelantó a los 55’ con un gol de Anthony Gordon tras centro de Jude Bellingham.

Tuchel lo reemplazó por el defensa Ezri Konsa y ahí se complicó el partido: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sentenciaron a los Tres Leones.

Tras el partido, la prensa británica criticó sus decisiones tácticas y hasta un jugador, Marc Guehi, cuestionó sus cambios.

Sin embargo, la FA no ve motivos para destituirlo: tiene contrato hasta la Eurocopa 2028, que se jugará en Inglaterra, y lo cumplirá.