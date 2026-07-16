La Federación Inglesa de Fútbol decidirá sobre el futuro de Thomas Tuchel justo después de perder contra Argentina

Inglaterra mantendrá a Thomas Tuchel como seleccionador, informa la BBC. Fabrizio Romano lo confirma.

El miércoles Inglaterra cayó en semifinales del Mundial ante Argentina, y tras el partido se cuestionaron las decisiones de Tuchel.

Inglaterra se adelantó a los 55 minutos con un gol de Anthony Gordon tras centro de Jude Bellingham.

Tuchel lo reemplazó por el defensa Ezri Konsa y ahí se complicó el partido: los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez sentenciaron a los Tres Leones.

Tras el partido, la prensa británica criticó sus decisiones tácticas y hasta un jugador, Marc Guehi, cuestionó los cambios.

Pese a las críticas, la FA respalda a Tuchel, quien cumplirá su contrato hasta la Euro 2028.