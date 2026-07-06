La Federación Francesa defiende a Mbappé: «Llevaremos ante la justicia al responsable»

La Federación Francesa de Fútbol ha emitido un comunicado oficial en el que manifiesta su pleno apoyo al capitán de la selección francesa, Kylian Mbappé, tras las declaraciones racistas realizadas por Celeste Amaría, senadora de Paraguay.

La postura de la Federación Francesa se produjo tras las reacciones previas del propio Mbappé, del presidente de la Federación, Philippe Diallo, y de la ministra de Asuntos Digitales, Marina Ferrari, ante dichos comentarios ofensivos.

Tras el partido entre Francia y Paraguay, Amaria había llamado al delantero «camerunés colonizado que finge ser francés, rencoroso, presuntuoso, arrogante y feo».

Amaría añadió: «Estuvo tenso y muerto de miedo todo el partido, igual que su equipo; no marcaron y ganaron por suerte. Solo pedimos que la selección de Paraguay no le diera una bofetada al final, aunque yo no sigo el fútbol».

Además, criticó que Mbappé rechazara el apretón de manos de Orlando Gil: «Es un grosero, ni siquiera ha aprendido a escribir, y en lugar de leche materna se alimentaba de coco, y el ser más culto que ha escuchado era un chimpancé. Deberías haberle levantado el dedo, Orlando Gil; yo lo hago en el Senado y no pasa nada».

La Federación Francesa respondió con un comunicado: «Las declaraciones racistas de la senadora paraguaya Celeste Amaría contra Kylian Mbappé son detestables e inaceptables. Estas declaraciones constituyen un delito y deben ser condenadas; sus autores deben ser perseguidos judicialmente aquí como en cualquier otro lugar. Por ello, la Federación Francesa remitirá el caso a la Fiscalía para que se adopten las medidas legales necesarias».

El comunicado concluye reiterando su apoyo al seleccionador y a los jugadores, así como a todas las víctimas de declaraciones similares.

Y concluía: «La Federación reitera su compromiso contra el racismo y cualquier forma de discriminación. Estas declaraciones desprestigian a quienes las emiten y difunden. Los jugadores de la selección francesa representan a Francia, por lo que ofenderlos es ofender a nuestra patria».