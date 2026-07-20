La Federación Española de Fútbol eliminó a Trump de la foto de la celebración del Mundial

La Federación Española de Fútbol eliminó la imagen del presidente estadounidense Donald Trump de las fotos oficiales de las celebraciones por la conquista del Mundial 2026.

La selección española se proclamó campeona del mundo por segunda vez tras ganar 1-0 a Argentina en la final disputada ayer en el MetLife de Estados Unidos.

Trump asistió a la entrega del trofeo e insistió en aparecer en la foto oficial, pese a los intentos del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, por apartarlo.

Su presencia en la foto oficial generó tensión, pues jugadores y cuerpo técnico preferían una imagen sin políticos.

La Federación Española publicó en sus redes una foto de la coronación de La Roja con la Copa del Mundo, pero sin Trump.

Trump ya había hecho lo mismo durante la entrega del título del Mundial de Clubes al Chelsea el verano pasado, y permaneció junto a los jugadores de los Blues hasta que se tomó la foto en la que levantaban la copa del torneo, que también se celebró en Estados Unidos.







