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Abobakr El Mokadem

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La Federación Española cita a Mourinho, Flick y Simeone: ¿cuál es el motivo?

Real Madrid vs Rayo Vallecano
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Levante vs Barcelona
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Todos esperan una imagen sin precedentes

La Federación Española de Fútbol convocó a José Mourinho, entrenador del Real Madrid; a Hansi Flick, técnico del Barcelona; y a su homólogo del Atlético de Madrid, Diego Simeone, a su sede el próximo 22 de septiembre.

El periódico "Mundo Deportivo" señaló que el 22 de septiembre podría surgir una imagen especialmente llamativa, en la que aparecerán el nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, junto al técnico del Barcelona, Hansi Flick, y al entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone.

El periódico explicó que ese día los tres coincidirán en la capital española, en una reunión convocada por el comité técnico de entrenadores de la Federación Española de Fútbol en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

 Esta reunión forma parte del encuentro anual habitual que celebra la Federación, y que coincide con el parón internacional de la FIFA, que comienza el día anterior, el lunes 21 de septiembre.

Se trata de una reunión a la que están convocados, junto a los tres gigantes del fútbol, todos los entrenadores de fútbol profesional. La gran sorpresa, en caso de que asista José Mourinho, sería que fuese la primera vez, ya que estas reuniones no eran habituales durante su primera etapa en el Real Madrid. Tanto el técnico alemán del Barcelona como el entrenador argentino del Atlético de Madrid ya han asistido anteriormente a este tipo de encuentros.

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Esta reunión brinda a los entrenadores la oportunidad de debatir asuntos relacionados con sus cargos, empezando por el impago de los salarios a los técnicos destituidos, además de otras cuestiones relativas a sus funciones de liderazgo en el equipo.

La presencia de José Mourinho será especialmente llamativa dado el conflicto actual entre el club y la Federación Española de Fútbol, que lo llevó a boicotear las últimas reuniones.

 No obstante, también es sabido que sus predecesores, Carlo Ancelotti y Xabi Alonso, asistieron a reuniones similares.

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