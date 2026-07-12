La federación del país anfitrión del Mundial destituye al seleccionador y nombra a Patrick Vieira como nuevo técnico

Pape Thiaw ha sido destituido como seleccionador de Senegal tras un Mundial complicado y una polémica final de la Copa Africana de Naciones. Se rumorea que la Federación Senegalesa de Fútbol ya tiene a su sucesor.

Thiaw ya estaba en la mira tras la final de la Copa Africana contra Marruecos, que Senegal ganó en el campo pero perdió por sanción.

En el Mundial, Senegal desperdició una ventaja de 2-0 ante Bélgica y cayó 2-3 en octavos, lo que selló el futuro del técnico de 45 años.

Pape Gueye y otros jugadores habrían rechazado seguir bajo su mando, mientras que se investigan posibles irregularidades en la delegación.

Varios medios aseguran que en el hotel de la selección se recibieron invitados no autorizados y se organizaron fiestas con alcohol y regalos costosos, lo que provocó quejas de los empleados por ruido.

La Federación Senegalesa de Fútbol (FSF) lo confirma en un comunicado: «Tras una evaluación exhaustiva de los resultados deportivos y las perspectivas de la selección nacional, el comité ejecutivo consideró que esta decisión era necesaria en interés del fútbol senegalés».

Según L’Équipe, su sucesor será Patrick Vieira. El exfutbolista francés nació en Dakar, capital de Senegal, pero optó por representar a Francia, con la que fue campeón del mundo y de Europa.