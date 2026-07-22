Pese a conformarse con el balón de plata en los premios oficiales adoptados por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA), tras la victoria de España sobre Argentina en la final del Mundial 2026, Lionel Messi recibió un reconocimiento individual por otro lado.

La Federación Internacional de Historia y Estadística de Fútbol (IFFHS) eligió a Messi como mejor jugador del torneo, en reconocimiento a su rendimiento y su gran influencia en el camino de Argentina hacia el partido final.

La elección del capitán de la selección argentina se basó en su índice de rendimiento, que se apoya en las valoraciones de los partidos, el número de goles, las asistencias y el impacto general del jugador en los encuentros del torneo, especialmente durante las rondas eliminatorias.

Messi, de 39 años, disputó ocho partidos en el Mundial, en los que marcó 8 goles y dio 4 asistencias, hasta llegar a 12 contribuciones goleadoras.

Esta distinción llega días después de que la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) otorgara el balón de oro oficial al mejor jugador del Mundial al capitán de España, Rodri, mientras que Messi se conformó con el balón de plata y el balón de bronce fue para la estrella francesa Kylian Mbappé.

La diferencia entre los ganadores refleja la disparidad de criterios de evaluación entre ambas entidades, ya que los premios de la FIFA se basan en una votación oficial, mientras que la clasificación de la IFFHS se apoya en un índice estadístico propio que mide el rendimiento individual y la influencia técnica a lo largo de todo el torneo.

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