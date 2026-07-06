La Federación Brasileña de Fútbol decide de inmediato sobre Carlo Ancelotti tras la dolorosa eliminación en el Mundial

Carlo Ancelotti seguirá como seleccionador de Brasil, anunció este lunes Rodrigo Caetano, director de fútbol de la Federación Brasileña.

El domingo, Brasil quedó eliminado en octavos del Mundial tras perder 1-2 contra Noruega, por lo que deberá esperar al menos cuatro años para intentar el título.

Erling Haaland fue clave en la victoria noruega al anotar los dos goles y dejar a Brasil fuera de la lucha.

Tras el partido, su continuidad se puso en duda, pues el prestigioso técnico italiano, contratado para llevar a Brasil al éxito, no cumplió las expectativas.

Sin embargo, Caetano asegura que no hay motivo para el pánico: «Es nuestro seleccionador y seguirá siéndolo durante el nuevo ciclo del Mundial».

«Uno de los principales motivos del fracaso en este Mundial fue la falta de un cuerpo técnico sólido y estable que preparara al equipo. No debemos repetir ese error», afirma Caetano.

Se refiere a la etapa previa al torneo: Ancelotti llegó en mayo del año pasado, tras tres seleccionadores en poco tiempo. La federación confía en que su continuidad aporte la estabilidad necesaria para el próximo Mundial.