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La Federación Alemana emite un comunicado sobre las negociaciones con Klopp

World Cup
J. Klopp
Alemania
Alemania

La Federación Alemana anunció este sábado en Nueva York el fin de la primera ronda de negociaciones con Jürgen Klopp para sustituir a Julian Nagelsmann.

Los responsables de la Federación se reunieron en Nueva York con Klopp, director global de fútbol del Grupo Red Bull y analista de Magenta TV en el Mundial.

La Federación ya había confirmado que Klopp es su primera opción tras la salida de Nagelsmann, eliminado por Paraguay en el Mundial.

La agencia Reuters difundió el comunicado de la Federación, en el que se indica que «el presidente Bernd Neuendorf y el vicepresidente Hans-Joachim Watzke se reunieron ayer en Nueva York con Klopp para valorar su posible fichaje como seleccionador».

El comunicado añadía: «Durante esta reunión constructiva, se llegó a un entendimiento sobre los puntos fundamentales de un posible contrato».

Las conversaciones continuarán la próxima semana, y ambas partes confían en llegar a un acuerdo, siempre que se resuelva con Red Bull.

Klopp, favorito de la afición, generó polémica en el Mundial al insinuar la salida de Nagelsmann, aunque luego se disculpó.

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