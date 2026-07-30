Según un informe de Bild , el Bayern visitará el martes 18 de agosto al 1. FC Heidenheim. El día 22 se disputará en Dortmund la Supercopa contra el BVB, antes de que el FC Bayern arranque la nueva temporada de la Bundesliga el 28 con un partido en casa ante el VfB Stuttgart. El 2 de septiembre, en la primera ronda de la DFB-Pokal, jugará fuera de casa contra el VfL Osnabrück.

Heidenheim, descendido la pasada temporada, ya habrá disputado dos partidos de liga en la 2. Bundesliga cuando llegue el momento de ese amistoso previsto. Al parecer, el amistoso adicional fue concertado por expreso deseo del entrenador Vincent Kompany. Quiere aprovechar esta oportunidad para dar minutos importantes a sus numerosos jugadores reincorporados más tarde.

Actualmente, el Bayern se prepara con una plantilla de circunstancias en Tegernsee para la nueva temporada, antes de emprender un viaje a Asia del 1 al 8 de agosto. También allí seguirán faltando algunos jugadores importantes. Por un lado, los tres semifinalistas del Mundial Michael Olise, Dayot Upamecano y Harry Kane. Por otro, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl y el nuevo fichaje Ismael Saibari, que siguen impulsando su recuperación en Múnich tras diversas molestias.

El test ante Heidenheim sería el sexto de este verano

El amistoso contra Heidenheim sería el sexto en total de este verano. Tras la derrota por 1-2 ante el SV Wehen Wiesbaden el pasado sábado, el Bayern se mide este jueves al club de Kreisklasse FC Rottach-Egern (18.00 horas). En Asia, primero se enfrentará a su club asociado Jeju SK FC (4 de agosto) y después al Aston Villa (7 de agosto).

Después del regreso, el FC Bayern recibirá al RB Leipzig el 15 de agosto en el Allianz Arena, antes de que probablemente viaje a Heidenheim el día 18. El duelo, organizado de forma más o menos espontánea, fue gestionado aparentemente por el director deportivo Christoph Freund.