La familia Neymar gobierna oficialmente el Santos: el padre como director y el hijo como capitán

En una escena sin precedentes, el club brasileño Santos pasa a estar oficialmente dirigido desde dentro de una misma familia: un padre que ocupa un alto cargo en la directiva y un hijo que es el capitán sobre el campo. Así anunció este viernes el histórico club brasileño una decisión que generará mucha controversia.

Santos anunció el nombramiento del padre de Neymar, Neymar padre, como director ejecutivo del club. Ocupará este cargo, que llevaba vacante un año y medio, al menos hasta finales de 2026, y es conocido en Brasil como "Neymar Pai".

De agente a director ejecutivo

Neymar padre es desde hace tiempo el agente de su hijo, quien regresó al Santos, su club de origen, en 2025 tras sus etapas en el Barcelona, el Paris Saint-Germain y el Al-Hilal saudí.

El regreso del hijo fue emotivo, pero el nombramiento del padre transforma la historia de un simple retorno de una estrella a un proyecto familiar completo dentro del club, en el que el padre será responsable de las decisiones administrativas, mientras el hijo lidera al equipo sobre el campo.

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El Santos, en una situación difícil

El nombramiento llega en un momento sumamente delicado. El "Peixe", apodo del Santos, ocupa actualmente el noveno puesto en el Brasileirão a falta de cuatro partidos, después de haber escapado con dificultad del descenso la temporada pasada.

Al mismo tiempo, el jugador brasileño dueño del dorsal número 10 ha sido suspendido para los dos últimos partidos del Santos, lo que aumenta la presión sobre el equipo en la etapa decisiva de la temporada.

Entre la ambición de la nueva directiva, el enfado de la afición en ocasiones y el regreso del capitán, parece que el Santos ha decidido poner todo su futuro en manos de la familia Neymar. ¿Tendrá éxito esta aventura o se convertirá en una historia que genere más controversia que gloria?