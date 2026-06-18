La familia de Lionel Messi informa sobre el delicado estado de salud de su padre, Jorge Messi (68)

Jorge Messi (68), padre de Lionel Messi, tiene problemas de salud. La filial argentina de ESPN lo informó el miércoles, y ahora la familia lo ha confirmado con un comunicado.

«La familia Messi comunica que Jorge Messi padece actualmente problemas de salud. Se encuentra bajo supervisión médica y se está recuperando satisfactoriamente», comienza el comunicado.

«Ante las noticias, rumores y especulaciones que han circulado en las últimas horas, la familia desea expresar su profunda preocupación por la falta de sensibilidad, respeto y discreción con la que algunas personas han tratado un asunto estrictamente privado de la familia».

«La familia aclara que solo los parientes directos de Jorge cuentan con información veraz sobre su estado, por lo que cualquier versión ajena a sus canales oficiales debe considerarse inválida».

«En momentos como este, pedimos responsabilidad, prudencia y humanidad. La salud de una persona y la tranquilidad de sus seres queridos no deben ser objeto de especulación ni de una atención mediática irresponsable».

Agradecemos las muestras de afecto y respeto, y pedimos que se respete la privacidad de Jorge y de toda su familia.

«Cualquier novedad relevante será comunicada a su debido tiempo por la familia a través de los canales adecuados. Gracias por vuestra comprensión».

Lionel Messi se emocionó tras marcar su primer gol contra Argelia y, al terminar el partido, aclaró: «¿Por qué lloré? No tuvo nada que ver con el fútbol».