Hamza Abdel Karim, el joven delantero del Barcelona, expresó su orgullo por pertenecer al Al Ahly egipcio, señalando su interés permanente en ver todos los partidos del equipo incluso después de su salida.

Hamza Abdel Karim se trasladó del Al Ahly al filial del Barcelona durante el mercado de fichajes de invierno, el pasado mes de enero, en calidad de cedido.

Sin embargo, el joven delantero demostró su valía al vestir la camiseta del primer equipo del Barça, lo que llevó a la directiva del club a convertir el contrato de cesión en un traspaso definitivo, antes de renovar su contrato hasta el año 2030.

Hamza Abdel Karim habló sobre el Al Ahly durante el acto de renovación de su contrato con el Barcelona, este martes.

A Hamza se le preguntó si sigue viendo los partidos del Al Ahly hasta ahora, y respondió sin dudarlo: "Por supuesto, sigo los partidos del Al Ahly siempre. Por ejemplo, dentro de aproximadamente una hora hay un partido del equipo (contra el Abu Qir para Fertilizantes en la Liga egipcia), me aseguraré de verlo".

Y añadió: "Veo todos los partidos, este es el club en el que crecí y que me enseñó muchas cosas. Todo Egipto me apoya, y también los árabes, por eso les agradezco y deseo poder hacerles felices".

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