¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directoEntradas
Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.
imago-sport-1081361710.jpgAFLOSPORT
Loai Mohamed

Traducido por

La fama no cambió su lealtad: Hamza Abdelkarim recuerda el favor del Al-Ahly desde el corazón del Barcelona

H. Abdelkarim
Al Ahly SC vs Abo Qir Semad
Al Ahly SC
Abo Qir Semad
Premier League
Barcelona vs Racing Santander
Barcelona
Racing Santander
Primera División
Egipto
España

El delantero egipcio se enorgullece de su club de formación

Hamza Abdel Karim, el joven delantero del Barcelona, expresó su orgullo por pertenecer al Al Ahly egipcio, señalando su interés permanente en ver todos los partidos del equipo incluso después de su salida.

Hamza Abdel Karim se trasladó del Al Ahly al filial del Barcelona durante el mercado de fichajes de invierno, el pasado mes de enero, en calidad de cedido.

Sin embargo, el joven delantero demostró su valía al vestir la camiseta del primer equipo del Barça, lo que llevó a la directiva del club a convertir el contrato de cesión en un traspaso definitivo, antes de renovar su contrato hasta el año 2030.

Hamza Abdel Karim habló sobre el Al Ahly durante el acto de renovación de su contrato con el Barcelona, este martes. 

A Hamza se le preguntó si sigue viendo los partidos del Al Ahly hasta ahora, y respondió sin dudarlo: "Por supuesto, sigo los partidos del Al Ahly siempre. Por ejemplo, dentro de aproximadamente una hora hay un partido del equipo (contra el Abu Qir para Fertilizantes en la Liga egipcia), me aseguraré de verlo".

Primera División
Barcelona crest
Barcelona
BAR
Racing Santander crest
Racing Santander
SAN

Y añadió: "Veo todos los partidos, este es el club en el que crecí y que me enseñó muchas cosas. Todo Egipto me apoya, y también los árabes, por eso les agradezco y deseo poder hacerles felices".

Lee también:

Hamza Abdel Karim revela: ¿están las negociaciones de renovación detrás de su escasa participación con el Barcelona?

Anuncios

¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

Sigue a GOAL en Google