El entrenador del NEC, Dick Schreuder, ha tenido que dejar a dos jugadores fuera de su lista para la Europa League, informa Voetbal International. No hay sitio ni para Adam Tahaui ni para Isak Hansen-Aarøen. Perr Schuurs, entre otros, sí está presente en la convocatoria de 24 jugadores.

Schreuder tuvo que tomar decisiones, porque a pesar de la salida de un montón de jugadores, el club, incluido Schuurs como agente libre, también incorporó catorce caras nuevas al Goffertstadion.

Tampoco se lo puso fácil a Schreuder una regla de la UEFA, que establece que debe haber al menos cuatro jugadores formados en la cantera en la lista. Esos jugadores deben haber jugado al menos tres años en esa cantera entre los 15 y los 21 años.

Solo Joep Geneste, Kevin Kers y el ya veterano Bram Nuytinck, de 36 años, cumplen esa condición, lo que tiene como consecuencia que se deba ceder una plaza y que el tamaño de la lista se reduzca de 25 a 24.

Los recién llegados Dennis Geiger y Delé Thomas sí han sido incluidos en la lista para la Europa League, al igual que otros fichajes como Ahmetcan Kaplan, Gabriel Brás, Emre Mor y Dusan Tadic.

Hansen-Aarøen disputó minutos como suplente en las rondas previas de la Champions League contra Olympiacos y FK Bodø/Glimt. Tahaui no estuvo ante los griegos, pero sí jugó minutos en el partido de ida contra Bodø.

Tanto el noruego como el marroquí podrán centrarse por ahora por completo en la Eredivisie y la Copa de los Países Bajos. El NEC juega el sábado contra el Feyenoord y abrirá su campaña en la Europa League el 17 de septiembre en Turín contra la Juventus.

Lista del NEC para la Europa League:

Porteros: Gonzalo Crettaz, Nikolas Polster, Joep Geneste.

Defensas: Gabriel Brás, Ahmetcan Kaplan, Perr Schuurs, Deveron Fonville, Bram Nuytinck, Philippe Sandler, Tobias Storm, Almugera Kabar.

Centrocampistas: Darko Nejasmic, Jamiro Monteiro, Willum Willumsson, Dennis Geiger, Noé Lebreton, Tjaronn Chery.

Delanteros: Kevin Kers, Dusan Tadic, Kaj Sierhuis, Emre Mor, Clement Bischoff, Bryan Linssen, Delé Thomas.