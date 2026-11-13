La factura del caos supera los 100 millones: el United paga el precio de 13 años buscando al sucesor de Ferguson

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El nombramiento de Mauricio Pochettino como nuevo entrenador del Manchester United no fue solo una operación deportiva, sino un nuevo capítulo en una de las facturas del caos más caras de la historia del fútbol, después de que el gasto del club en la contratación y destitución de entrenadores y altos cargos del departamento futbolístico superara la barrera de los 100 millones de libras esterlinas desde la retirada de Sir Alex Ferguson en 2013.

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Según las estimaciones de los medios de comunicación británicos, la llegada del técnico argentino elevó el total de lo gastado por el United en este asunto a más de 108 millones de libras esterlinas, una cifra que revela la magnitud de la convulsión que vive el club desde la marcha de su legendaria figura histórica y su incapacidad para encontrar la estabilidad que caracterizó la era de Ferguson.

La agencia "Reuters" informó de que el United pagará alrededor de 7,4 millones de libras esterlinas para rescindir el contrato de Pochettino con la selección estadounidense, mientras que los medios británicos estimaron que la destitución de Michael Carrick y su cuerpo técnico costará al menos 5 millones de libras esterlinas adicionales, sin contar el coste de rescindir los contratos de los ayudantes de Pochettino, lo que incrementa aún más la factura.

Carrick fue destituido ayer jueves, menos de seis meses después de firmar un contrato de dos años el pasado mayo, para que Pochettino ocupara su lugar en un nuevo movimiento que confirma que la espiral de cambios en Old Trafford no se detiene.

La cifra de 100 millones de libras esterlinas es una estimación y no un total confirmado por el club, e incluye a los directores deportivos y a los entrenadores, pero refleja la magnitud de la crisis administrativa y técnica que padece el United desde hace más de una década.

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El portugués Rúben Amorim fue uno de los fichajes más costosos, ya que el United pagó 11 millones de euros al Sporting para rescindir su contrato, según informó la agencia "Reuters" en aquel momento, antes de su destitución en enero de 2026, tan solo 14 meses después de asumir el cargo. El club registró posteriormente un coste extraordinario de 8,2 millones de libras esterlinas relacionado con su marcha y la reestructuración.

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En cuanto a la destitución del neerlandés Erik ten Hag y su cuerpo técnico, costó al club 10,4 millones de libras esterlinas, según las cuentas del club, mientras que la salida del noruego Ole Gunnar Solskjaer costó 9,1 millones de libras esterlinas.

El diario "The Telegraph" estimó el coste asociado a la marcha del alemán Ralf Rangnick y su cuerpo técnico, y a los demás cambios en las operaciones futbolísticas, en 14,7 millones de libras esterlinas, una cifra que revela que el caos no se limitaba únicamente a los entrenadores, sino que se extendía a toda la estructura administrativa.

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La factura de las destituciones se remonta a los inicios de la etapa posterior a Ferguson, cuando la destitución de José Mourinho en 2018 costó 19,6 millones de libras esterlinas, la más alta de entre todos los entrenadores, mientras que la salida del neerlandés Louis van Gaal dos años antes costó 8,4 millones de libras esterlinas, y la marcha de David Moyes en 2014 costó 4,9 millones de libras esterlinas.

Los costes no se detuvieron en las destituciones, sino que incluyeron también las tarifas de contratación. Según el diario, el United pagó al Ajax 1,6 millones de libras esterlinas por la contratación de Ten Hag y su ayudante Mitchell van der Gaag, y cerca de un millón de libras esterlinas al Molde cuando Solskjaer se convirtió en director técnico.

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El club también asumió importantes costes en la contratación del director deportivo Dan Ashworth, procedente del Newcastle United, y en su separación tras tan solo cinco meses, en una de las experiencias administrativas más breves de la historia del club.

Con la llegada de Pochettino, la afición del Manchester United espera que sea el argentino quien ponga fin a esta costosa espiral y devuelva la estabilidad a Old Trafford, antes de que la factura de la búsqueda del sucesor de Ferguson se convierta en una cifra difícil de creer.