Todas las miradas se dirigen, este jueves, hacia la ciudad suiza de Lausana, donde la batalla legal sobre la identidad del campeón de la Copa Africana de Naciones 2025 entra en una fase decisiva, con la comparecencia de las federaciones de Marruecos y Senegal y de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS).

Los ambientes deportivos en Marruecos y Senegal aguardan el resultado de la audiencia, en un caso que se remonta a un escenario emocionante vivido en la final del torneo, cuando los jugadores de la selección senegalesa abandonaron el terreno de juego antes de regresar para completar el encuentro, que terminó con su victoria sobre Marruecos en la prórroga.

El Tribunal de Arbitraje Deportivo expone ante tres árbitros los argumentos de todas las partes, en medio de la conciencia de que el caso tiene un carácter excepcional, después de que deba dirimir entre dos resultados contrapuestos: un resultado logrado en el terreno de juego y una decisión legal emitida posteriormente que considera a Senegal perdedor por retirada y otorga a Marruecos la victoria por 3-0.

Marruecos se aferra a la aplicación de los reglamentos de la CAF

La postura marroquí se basa en una lectura estricta de los reglamentos de la Confederación Africana, pues afirma que el abandono del terreno de juego por parte de cualquier equipo sin permiso del árbitro obliga a considerarlo perdedor por retirada.

El Comité de Apelación de la CAF se había basado en los artículos 82 y 84 del reglamento del torneo cuando decidió, el pasado mes de marzo, retirar el resultado del partido a Senegal y adjudicar la victoria a Marruecos por 3-0.

El bando marroquí se aferra a esta decisión y reclama que el título permanezca en sus vitrinas, mientras que la federación senegalesa, por su parte, presenta sus alegaciones legales ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo para recurrir la decisión de la CAF.

La historia de la cigarra y la hormiga

En una lectura llamativa del enfrentamiento legal entre Marruecos y Senegal, el sitio marroquí Le360 Sport recurrió a la célebre fábula de «la cigarra y la hormiga» del escritor francés Jean de La Fontaine, en un intento de ofrecer una imagen simbólica del conflicto que se desarrolla fuera del campo, después de que el caso de la final de la Copa Africana de Naciones 2025 pasara del rectángulo verde a los pasillos de los comités y los tribunales deportivos.

El sitio consideró que el partido pareció decidido en el terreno de juego tras su conclusión con la victoria de Senegal por 1-0 en la prórroga, después de que los jugadores senegaleses abandonaran temporalmente el terreno de juego en protesta por la decisión de señalar un penalti a favor de Marruecos, antes de regresar para completar el encuentro, con Édouard Mendy deteniendo el disparo de Ibrahim Díaz y Senegal marcando después el gol de la victoria en la prórroga.

Pero «el otro partido» comenzó a partir de ese momento, después de que el Comité de Apelación de la Confederación Africana de Fútbol decidiera, el 17 de marzo de 2026, considerar a Senegal perdedor por retirada y adjudicar la victoria a Marruecos por 3-0, basándose en los artículos 82 y 84 de los reglamentos.

De ahí que Le360 Sport considere que «la cigarra senegalesa», que abandonó el terreno de juego y luego regresó a él, se encontró ante una «hormiga» marroquí más tranquila, pero que se aferró a la lectura de los reglamentos hasta el final.

El sitio señala que Senegal obtuvo una nueva oportunidad al recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo en Lausana, iniciando así una «ronda adicional» del enfrentamiento, pero sin balón, ni gradas, ni tecnología del videoarbitraje.

Esta vez, el enfrentamiento será a través de los escritos legales, los documentos, los argumentos y la lectura de los textos normativos, en una batalla que puede ser menos emocionante que un penalti o un gol, pero más decisiva a la hora de determinar el destino del título.

¿Cuál es la historia de «la cigarra y la hormiga»?

«La cigarra y la hormiga» es una de las fábulas más famosas del poeta y escritor francés Jean de La Fontaine, y apareció en el primer libro de sus «Fábulas», publicado en 1668.

La historia comienza con la cigarra, que pasa el verano cantando sin ahorrar nada para el invierno, y cuando llega el frío se encuentra sin alimento, por lo que acude a la hormiga y le pide que le preste algunos granos hasta la llegada de la nueva temporada.

Pero la hormiga se niega y le pregunta qué hacía durante todo el verano, a lo que responde que estaba cantando, y la hormiga le replica con ironía: «¿Estabas cantando? Pues ahora baila».

La Fontaine se basó en esta fábula en una tradición más antigua que se remonta a Esopo, e hizo de la cigarra y la hormiga dos símbolos de dos comportamientos contrapuestos: la cigarra, que vive el momento y no se prepara para lo que ha de venir, y la hormiga, que trabaja, ahorra y se prepara para el futuro.