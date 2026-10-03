La F-Side cumple este sábado exactamente cincuenta años. El grupo ultra del Ajax celebró ese aniversario lanzando fuegos artificiales de forma masiva y entonando cánticos en tres lugares especiales de Ámsterdam.

En el Estadio Olímpico, el Johan Cruyff Arena y en la Middenweg, donde estaba el antiguo estadio De Meer, los aficionados se reunieron para celebrar su fiesta.

La F-Side fue fundada el 3 de octubre de 1976, durante el partido del Ajax contra el VVV en De Meer. El grupo ultra surgió en la Diemenzijde, en el Vak F, y se inspiró en la escena hooligan británica a la hora de idear su nombre.

La F-Side empezó siendo pequeña, pero fue creciendo cada vez más y terminó marcando el ambiente en De Meer, el Estadio Olímpico, donde se jugaba en competiciones europeas y en duelos de riesgo, y desde 1996 también en el Johan Cruyff Arena.



