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La expulsión de un jugador desata la ira en el Ajax: «¿Quién fue el responsable de eso?»

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B. Kovacs

Henk Spaan, en su columna diaria en Het Parool, asegura no entender por qué el Ajax desterró a Bendegúz Kovács, hoy en el AZ.

En su sección «Spaan da notas», otorga al joven de 19 años un 8 por su debut en Alkmaar: «Los dos técnicos de la cantera del Ajax con los que hablé solo podían hablar de Kovács sacudiendo la cabeza. Es un nombre que seguirá sonando a menudo en De Toekomst».

«Jugó 21 partidos con el Ajax Sub-19 y marcó 10 goles, lo suficiente para despedirlo. ¿Quién fue el responsable? ¿Quién se atreve a dar un paso al frente? Seguirán reinando el silencio y el silencio en las oficinas de la directiva», concluye Spaan.

Esta temporada, con el AZ Sub-19 marcó 16 goles en 19 partidos y, con el Jong AZ en la Keuken Kampioen Divisie, lleva 8 tantos en 14 encuentros.

Ya debutó con el primer equipo: en 43 minutos, repartidos en dos partidos, dio una asistencia.

Spaan rechaza que la presencia de Emre Ünüvar, quien ocupaba su lugar en las categorías inferiores del Ajax, justifique su salida: «No es motivo para dejar escapar a otro gran talento».

«El indicado para guiar a un chico así es Leeroy Echteld, el mismo que llevó a Stengs y Boadu a la cima, en términos relativos», anticipa Spaan.

El periodista confía mucho en el altísimo delantero: «Para su altura, Kovács tiene una técnica llamativa y puede seguir el ritmo de un 10 con facilidad. Su mayor cualidad, según un ojeador del AZ, es su sangre fría cerca de la portería. Llegará lejos».

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