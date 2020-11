La explicación de Lautaro Martínez sobre su festejo frente a Perú

Tras el 2-0 en Lima, el Toro se desahogó de la bronca que tenía acumulada luego del empate frente a Paraguay: "Tenía que revertir la imagen".

Apenas tiró la gambeta larga ante la salida de Pedro Gallese y definió de zurda desde el suelo para estampar el 2-0 de sobre Perú en la cuarta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, Lautaro Martínez no sonrió. A tranco lento, con el ceño fruncido, descargó la tensión con un gancho al aire, se abrazó con Nicolás González y golpeó el suelo con las dos palmas abiertas. Un gesto más de desahogo que de alegría. Y tras el final del encuentro, el Toro explicó el por qué.

"El festejo fue porque contra no me sentí cómodo en lo individual, no hice el partido que quería y tenía que revertir esa imagen en lo personal. Tengo que trabajar para el equipo y hoy hice un gran esfuerzo, al igual que mis compañeros", detalló el bahiense en conferencia de prensa. Una justificación que muestra el altísimo nivel de autoexigencia del centrodelantero, que es el máximo goleador del ciclo de Lionel Scaloni y promedia más de un gol cada dos partidos desde la llegada del DT.

Respecto a la jugada del gol, el atacante de Inter contó: "Justo Leandro (Paredes) agarró la pelota, vio que hice un movimiento para quedar de frente al arco y pude terminar definiendo. En los otros partidos tuve algunas situaciones, pero creo que hoy hicimos un gran partido y nos llevamos los tres puntos".

