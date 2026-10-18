El inicio del FC Groningen-Ajax está lleno de momentos llamativos. Después de fallar un penalti, Davy Klaassen pareció cometer uno poco después. Sin embargo, el árbitro Dennis Higler decidió lo contrario tras revisar las imágenes.

Klaassen se lanzó con fuerza al suelo dentro de su propia área y entró en contacto con Brynjólfur Willumsson. El público local en el Euroborg reclamó un penalti, pero Higler dejó seguir el juego.

El árbitro de vídeo Edwin van de Graaf no compartía del todo esa decisión y llamó a Higler para que revisara la jugada en el monitor. Tras estudiar las imágenes, el árbitro mantuvo su decisión inicial: no había penalti.

La explicación de Higler pudo escucharse en ESPN. El árbitro consideró que el contacto entre Klaassen y Willumsson se produjo cuando el balón ya había pasado.

«¿Tienes otra imagen del contacto para mí?», preguntó primero Higler a Van de Graaf. Después explicó su decisión: «Sí, el contacto se produce aquí. El jugador del Groningen (Willumsson, n. de la r.) tampoco toca el balón. Para mí, se desliza por delante de él, así que de ninguna manera es penalti».