La explicación de Carlos Queiroz a la convocatoria de Colombia para octubre

El luso entregó los 24 nombres que harán parte de la gira en España y Francia. Habló de algunos regresos, pero no de los ausentes.

Ya se saben quiénes serán los jugadores que representarán a Colombia en los amistosos ante y , que se jugarán entre el 12 y el 15 de este mes, luego de que Carlos Queiroz revelara la lista este martes.

Como siempre, el portugués dejó algunos nombres al margen y llamó algunos otros que causaron sorpresa. También tuvo el tiempo de explicar la convocatoria en el video publicado oficialmente por la Federación Colombiana de Fútbol.

"Más del 75 % de los jugadores de la convocatoria están en el grupo base que nosotros empezamos a trabajar desde el final de la . Un grupo de jugadores que hacen parte de mis planes para el futuro del equipo nacional", inició Queiroz en su breve intervención.

Habló de las reapariciones de Camilo Vargas, figura del , y Alfredo Morelos, goleador del Rangers; dos nombres que no tuvo en cuenta ante y , "que vienen de nuevo a trabajar con nosotros", dijo.

De los tres nombres que llegan por primera vez bajo su gestión, explicó: "Mojica, después de un largo periodo de lesión; Ibargüen, que también ha estado lesionado y no estaba en la lista de stand by pero gracias a Dios se ha recuperado bien y ha empezado a jugar".

Sobre el hombre del América de añadió que "Es una decisión que es muy bienvenida para mí porque es una oportunidad que estoy aguardando hace un par de meses". Y destacó el buen presente de Luis Sinisterra en , razón principal por la cual decidió tenerlo en cuenta para esta nueva jornada de trabajo intenso de cara a la Eliminatoria.

En lo que quedó debiendo, Queiroz no se refirió a las ausencias -por segunda vez consecutiva- de los referentes James Rodríguez y Radamel Falcao García. Sobre el '10' se tejieron varias versiones. La más fuerte de ellas, habla de un acuerdo entre las partes para que el jugador se pueda seguir adaptando a la disciplina de Zinedine Zidane en el . Del 'Tigre' no hubo ninguna voz oficial que explicara por qué no fue llamado pese a que juega con regularidad en el .