Jérôme Rothen, exjugador del París Saint-Germain, criticó las declaraciones de Luis Enrique en las que calificó a Ousmane Dembélé de haber estado "brillante" con la selección de Francia, al considerar que los entrenadores exageran a la hora de proteger a sus jugadores.

Tras el empate ante Italia (1-1), el seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, defendió a su delantero y sus decisiones, diciendo: "Lo vi bien en los dos partidos que empezó. Estoy satisfecho con lo que hace sobre el terreno de juego. Ousmane hace lo que hace Ousmane. Se mueve mucho, se sale a menudo de su posición, y eso es lo que nos importa. A menudo nos fijamos en los goles, pero yo veo las cosas de otra manera. No tengo mucho que reprocharle".

Luis Enrique, entrenador del París Saint-Germain, siguió la misma línea en la rueda de prensa de este viernes, diciendo: "Para mí, (Dembélé) estuvo brillante, como de costumbre. Es un jugador diferente, puedes pagar tu entrada con total tranquilidad para verlo en el campo. Siempre está disponible para mostrarse, para rematar y para conectar con sus compañeros. Estuvo muy bien".

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"¿Qué proteges?"

Pero Rothen rechazó este discurso y dijo a través de la emisora francesa "RMC": "Hablamos de Zidane, que hace declaraciones en las que dice: todo bien. No hubo ningún problema, hasta los dos laterales estuvieron bien. No, no estuvo tan bien. Hay cosas que funcionaron y cosas que no funcionaron. Y de ahí a que nos traten como a tontos. Solo tenemos que ser justos. Él se empuja a sí mismo a decir cosas positivas así, no hay problema".

Y añadió: "Cuando eres un jugador como Ousmane Dembélé, ¿creéis que necesita oír que su entrenador en la selección está satisfecho y que Luis Enrique lo encuentra brillante? Seguro que Ousmane está sufriendo muchas cosas en estos momentos. Hay que reconocer que el inicio de temporada es un fracaso con el París, y no está a la altura de su talento. Los cuatro partidos con la selección francesa no están en absoluto a la altura de lo que es capaz de hacer. Es, pese a todo, el ganador del Balón de Oro".

Y prosiguió: "Si Luis Enrique o Zinedine Zidane dijeran: jugó, y hay cosas positivas y cosas que no funcionaron, pero las corregiremos en la próxima concentración, ¿eso es grave? Dejad de transmitir mensajes de protección de los jugadores. ¿Qué proteges?".

Opiniones divergentes

En cambio, la exestrella de Francia, Emmanuel Petit, mostró su "total" comprensión hacia la forma de comunicarse de Luis Enrique, y dijo: "Esa es una de las prerrogativas de los entrenadores de muy alto nivel. En ningún momento un entrenador debería atacar a su jugador en el escenario público, porque eso da munición a toda la prensa, salvo que repitiera actuaciones mediocres y su comportamiento fuera malo en el vestuario".

Por su parte, el exportero Benoît Costil consideró que "Luis Enrique no puede destrozar a Dembélé" tras su actuación con la selección, y añadió: "Estamos en octubre, y todos los compromisos se acercan, y con los debates actuales sobre el Balón de Oro, Luis Enrique juega con eso".



